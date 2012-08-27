دولت آماده هرگونه کمک به مردم زلزله زده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی رضا بیگی بعد از ظهر دوشنبه در جمع ائمه جمعه و جماعات و روحانیون مناطق زلزله زده شهرستان های اهر، هریس و ورزقان بر تلاش کامل دولت برای تسهیل در ارائه خدمات به زلزله زدگان خبر داد.

بیگی گفت: ستاد مدیریت بحران با همراهی و همکاری تمام دستگاه های اجرایی و مردم پس از وقوع زلزله در عرض 13 ساعت موضوع نجات آسیب دیدگان و عملیات جستجو و نجات انجام شد و در کمترین زمان ممکن با بسیج عمومی اسکان موقت انجام شد.

وی حضور مقام معظم رهبری را موجب تسکین آلام آسیب دیدگان و تسریع در عملیات اجرایی در روستاها برشمرد که استقبال باشکوه مردم زلزله زده معظم له نشان از علاقمندی آنها به نظام و انقلاب است.

رئیس ستاد مدیریت بحران آذربایجان شرقی به حضور رئیس جمهور در مناطق زلزله زده نیز اشاره کرد و افزود: تمام دستورات لازم به کلیه نهادهای خدماتی و اجرایی داده شده که با تسریع در عملیات بازسازی در مناطق روستایی و مصوبه جدید هیئت دولت شاهد تحقق خواسته های مردم آسیب دیده از زلزله باشیم.

وی در ادامه به نقش روحانیت در جامعه اشاره کرد و گفت: با توجه به اعتماد و نفوذی که روحانیت معظم در بین مردم دارد انتظار داریم با همراهی این قشر فرهیخته و تلاشگر بتوانیم با اعتمادسازی و حل مشکلات اجتماعی در روستا گامهای عملی در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی سریع به آسیب دیدگان و ساخت اماکن مسکونی و دامی باشیم.