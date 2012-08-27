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۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

بیگی :

دولت آماده هرگونه کمک به مردم زلزله زده است

دولت آماده هرگونه کمک به مردم زلزله زده است

اهر - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی از آمادگی کامل دولت برای کمک رسانی به مردم زلزله زده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی رضا بیگی بعد از ظهر دوشنبه  در جمع ائمه جمعه و جماعات و روحانیون مناطق زلزله زده شهرستان های اهر، هریس و ورزقان بر تلاش کامل دولت برای تسهیل در ارائه خدمات به زلزله زدگان خبر داد.

بیگی گفت: ستاد مدیریت بحران با همراهی و همکاری تمام دستگاه های اجرایی و مردم پس از وقوع زلزله در عرض 13 ساعت موضوع نجات آسیب دیدگان و عملیات جستجو و نجات انجام شد و در کمترین زمان ممکن با بسیج عمومی اسکان موقت انجام شد.
 
وی حضور مقام معظم رهبری را موجب تسکین آلام آسیب دیدگان و تسریع در عملیات اجرایی در روستاها برشمرد که استقبال باشکوه مردم زلزله زده معظم له نشان از علاقمندی آنها به نظام و انقلاب است.
 
رئیس ستاد مدیریت بحران آذربایجان شرقی به حضور رئیس جمهور در مناطق زلزله زده نیز اشاره کرد و افزود: تمام دستورات لازم به کلیه نهادهای خدماتی و اجرایی داده شده که با تسریع در عملیات بازسازی در مناطق روستایی و مصوبه جدید هیئت دولت شاهد تحقق خواسته های مردم آسیب دیده از زلزله باشیم.
 
وی در ادامه به نقش روحانیت در جامعه اشاره کرد و گفت: با توجه به اعتماد و نفوذی که روحانیت معظم در بین مردم دارد انتظار داریم با همراهی این قشر فرهیخته و تلاشگر بتوانیم با اعتمادسازی و حل مشکلات اجتماعی در روستا گامهای عملی در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی سریع به آسیب دیدگان و ساخت اماکن مسکونی و دامی باشیم.
کد مطلب 1682192

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