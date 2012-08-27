مراسم بزرگداشت آیت الله بروجردی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پنجاه و سومین سال ارتحال این مرجع تقلید 9 شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم برگزار می شود.



در این مراسم که مراجع تقلید، استادان و طلاب حوزه، خانواده آن مرحوم و جمع زیادی از زایران و مجاوران بارگاه مطهر حضرت معصومه(س) حضور خواهند داشت حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا سخنرانی می کند.



گفتنی است آن مرحوم در در آخرین روزهای ماه صفر سال 1292ه.ق، در خانه‌ای از خاندان طباطبایی، در شهر تاریخی بروجرد چشم به جهان گشود و در سال 1364 قمری وارد قم شدند و مورد استقبال علما و بزرگان و مردم قرار گرفتند.



ایشان در روز پنجشنبه سیزدهم شوال در سال 1380قمری در حرم مطهر به خاک سپرده شدند و مراسم پنجاه و سومین سال ایشان نیز پنجشنبه برگزار خواهد شد.