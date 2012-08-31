ایجاد بانک جامع اطلاعات نیروی ماهر/ سنجش وضعیت مهارت شاغلان

کوروش پرند در گفتگو با مهر از تجهیز و راه اندازی 36 کارگاه مدرن آموزش CNC در کلیه استانهای کشور بر اساس استانداردهای روز جهانی خبر داد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در تقویت بخش خصوصی برای حضور در عرصه ارائه آموزش های مهارتی، واگذاری بخش گسترده ای از آموزش ها به آموزشگاه های آزاد، است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تدوین آیین نامه نحوه تاسیس و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد خارج از کشور، اعطای تسهیلات به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، بازبینی 7 دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و برگزاری همایش های سراسری مشورتی با کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد سراسر کشور، نیز بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته در زمینه گسترش مهارت آموزی نیروی کار بوده است.

پرند با تاکید بر استقرار، راه اندازی و بهره برداری از سیستم جامع پورتال در سال 90 برای ساماندهی بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی، بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته که می تواند به تقویت مهارت آموزی نیروی کار در کشور کمک کند، تدوین آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد کشور مصوب هیئت وزیران است.

وی با اشاره به تدوین ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مشتمل بر ضوابط و شرایط تاسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد خارج از کشور، آموزشگاه های الکترونیکی و آیین نامه نظارت و بازرسی مشارکت تعاونی ها در اجرای آموزش های مهارتی طبق ظرفیت های قانونی؛ را اقدامات انجام شده در سال گذشته برشمرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر لزوم تقویت رویکرد توسعه مشارکت با تعاونی ها، به تدوین و ابلاغ دستورالعمل واگذاری کارگاه ها و مراکز آموزشی و بخشی از فعالیت های اداری - آموزشی به استان ها اشاره کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای نیروی کار کشور را از مهمترین نیازهای بازار کار کشور برشمرد و گفت: به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در برگزاری آزمون های ادواری، داشتن بانک جامع اطلاعات از وضعیت نیروی ماهر در سراسر کشور، دسترسی و همچنین دریافت اطلاعات به صورت آنلاین توسط سطوح مختلف سازمان و ثبت نام آزمون های ادواری سنجش مهارت به صورت الکترونیکی عملیاتی شد.