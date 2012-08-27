به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه سی‌ان‌جی شهر نخل تقی بعدازظهر دوشنبه در زمینی به مساحت یک‌هزار و200 مترمربع با 200 متر مربع زیربنا در مدت بیش از یک سال ساخته شده است که برای ساخت و تجهیز این جایگاه 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

امروز پروژه احداث و آسفالت خیابان دولت در شهر نخل تقی نیز به بهره برداری رسید که این خیابان 16 متری به طول یک‌هزار و200 متر در دو قطعه 495متر و 325 متر با اعتبار 480 میلیون تومان اعتبار ساخته شد.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 14 پروژه در بخش‌های مختلف عمرانی، آموزشی، بهداشتی و راه و ترابری از پروژه‌های افتتاح شده و یا آغاز شده امروز در منطقه عسلویه بود که با حضور جمعی از مدیران منطقه ویژه پارس و مقامات محلی برگزار می‌شود.

از مهمترین پروژه‌های هفته دولت در منطقه عسلویه می‌توان به احداث استخر ذخیره آب، بهسازی محور روستایی هاله -زبار، اجرای طرح هادی روستاهای کنار خیمه و زبار، جاده دسترسی به مزارع به طول چهار کیلومتر و ساختمان دهیاری بیدخون اشاره کرد.

همچنین ساختمان دهیاری روستای بیدخون، مرکز بهداشت و درمان روستای اخند و آبنمای موزیکال شهر عسلویه، خیابان دولت شهر نخل تقی، جایگاه سی‌ان‌جی نخل تقی، مرکز بهداشت و درمان اخند و مدارس دو کلاسه حدیث عسلویه، حضرت مریم اخند و شهید رحمانی اخند از دیگر طرح‌های یاد شده است.

امروز پروژه توسعه برق رسانی به روستاهای بخش عسلویه نیز انجام می‌شود.