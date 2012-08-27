55 مقاله به دبیرخانه همایش ملی فضایل رضوی سیستان و بلوچستان ارسال شد

حجت الاسلام عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه حضرت امام رضا (ع)، تقدیر از تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی - پژوهشی در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار از جمله اهداف برگزاری ششمین همایش ملی علمی - پژوهشی فضایل رضوی در سیستان و بلوچستان است.

وی گفت: ابعاد جامعه شناختی فضایل رضوی، حقوق زن و نقش سلامت خانواده در فضایل رضوی و آموزه های رضوی از منظر روانشناختی از جمله محورهای موضوعی این همایش است.

وی افزود: از ابتدای اعلام فراخوان تاکنون 55 مقاله به دبیرخانه همایش ملی فضایل رضوی سیستان و بلوچستان رسیده است که اکثر این مقالات توسط ایمیل دریافت و اعلام وصول شده و هم اکنون مقالات توسط هیئت داوران به صورت گردشی در حال ارزیابی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: علاقمندان به شرکت در این همایش تا 20 شهریور مهلت دارند آثار خود را ارسال کنند.

وی به برنامه های دهه کرامت در استان اشاره کرد و گفت: تجلیل از پژوهشگران ایثارگر رضوی از جمله برنامه های دهه کرامت در سیستان و بلوچستان است.