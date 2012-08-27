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۶ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۱۶

غیبی خبر داد:

واکسیناسیون 5400 زائر در مرکز پزشکی هلال احمر اردبیل

واکسیناسیون 5400 زائر در مرکز پزشکی هلال احمر اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از واکسیناسیون بیش از پنج هزار و 487 زائر این استان در مرکز پزشکی هلال احمر اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی عصر دوشنبه در بازدید از مرکز پزشکی هلال احمر اردبیل اضافه کرد: واکسیناسیون این تعداد در قالب حجاج بیت الله الحرام و زائرین عتبات عالیات طی پنج ماه اول سال جاری محقق شده است.

به گفته وی واکسیناسیون زائران به منظور پیشگیری از بیماریهای شایعی نظیر آنفولانزا و مننژیت هر ساله پانزده روز قبل از اعزام به اماکن زیارتی خارج از کشور در جمعیت هلال احمر صورت می گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مصونیت در مقابل این بیماریها را از مهمترین اهداف اجرای طرح واکسیناسیون زائران عنوان کرد و یاداور شد: با انجام این طرح حجاج و زائران عتبات بدون نگرانی از وضعیت جسمانی می توانند به بهره گیری معنوی از سفر خود بپردازند.

وی یادآور شد: بعد از تزریق واکسن مننژیت و آنفولانزا گواهی نامه بین المللی ایمن سازی از طرف جمعیت هلال احمر برای حجاج و زائران صادر می شود.

غیبی همچنین با اشاره به اجرای این طرح برای زادران خانه خداد در حج تمتع متذکر شد: امسال 695 نفر از حجاج بیت الله الحرام در قالب پنج کاروان در این جمعیت واکسینه و برای انجام فریضه حج تمتع به مکه مشرف می شوند.
 

کد مطلب 1682337

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