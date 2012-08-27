کانال ‌ها و رودخانه ‌های سطح شهر قزوین لایروبی و بسترسازی می ‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عسگری در این باره اظهارداشت: لایروبی و بسترسازی کلیه کانال ‌ها و رودخانه‌های سطح شهردر دستور کار ایستگاه‌های هفت گانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین قرار گرفته است.

وی یادآورشد: با توجه به گرمای کنونی هوا و نزدیک شدن به فصل بارندگی و فراهم بودن شرایط برای هدایت صحیح و مناسب آبهای سطحی در رودخانه‌ها، لایروبی و بسترسازی کلیه کانال ‌ها و رودخانه‌های سطح شهر در دستور کار ایستگاه‌های هفتگانه سازمان قرار گرفته است.

عسگری در خصوص آب گرفتگی انهار و معابر سطح شهر بیان کرد: یکی از علت‌های اصلی آبگرفتگی در انهار و معابر سطح شهر عدم رعایت نظافت برخی از شهروندان و کسبه است، چرا که گاها مشاهده می شود پسماند و زباله توسط این افراد در معابر و انهار تخلیه می شود و این امر موجب آبگرفتگی در زمان بارندگی، ایجاد بوی نامطبوع در فصول گرم سال و همچنین محیط مناسبی برای تکثیر حشرات و حیوانات موذی و انتشار عوامل بیماریزا خواهد شد.

وی عنوان کرد: در این عملیات پاکسازی، تعداد 40 نفر نیروی انسانی، یک دستگاه باب کت و پنج دستگاه خاور و یک دستگاه جرثقیل بکار گیری شده است که نهایتا تعداد 45 سرویس ماسه و لجن به جایگاه تخلیه منتقل شد و همچنین برای حفظ و نگهداری رودخانه و جلوگیری از تجمع گل و لای مجدد در کف آن نیز هر روز دو نفر نیروی انسانی در رودخانه مستقر می ‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین نیز در خصوص تنظیف ویژه مسیرهای راهپیمایی روز قدس بیان کرد: در این برنامه تنظیف اختصاصی، رفت و روب خیابان‌ها و پیاده ‌روها، پاکسازی ریفوژ وسط خیابان، جمع آوری پسماندهای ساختمانی تخلیه شده در معابر، تخلیه مجدد مخازن زباله و آب پاشی مسیر های راهپیمایی صورت گرفت.

این مسئول تصریح کرد: در این عملیات پاکسازی تعداد 25 نفر نیروی انسانی، سه دستگاه خاور، یک دستگاه باب کت و دو دستگاه تانکر آب بکارگیری شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین همچنین از پاکسازی اختصاصی زمین‌های غیر محصور از جمله خیابانهای شهید بابایی، نوروزیان، فجر، بلوار سعادت، شهرک عارف، ملاصدرا، بلوار امیرکبیر، خیابان معرفت، کوچه های بهار (پونک) و جاده اسماعیل آباد خبر داد.

وی بیان کرد: با توجه به غیر محصور بودن برخی زمین ‌ها در محدوده ایستگاه‌ها و عدم وجود دیوار و پوشش مناسب، مکانی برای تخلیه پسماندهای ساختمانی برخی از شهروندان شده است و از سوی دیگر رشد گیاهان و خاشاک در این زمین ها چهره ای زشت و محیطی مناسب برای رشد و تکثیر حشرات و جوندگان موذی را موجب می شود، لذا سازمان مدیریت پسماند به جهت جلوگیری از این موضوع، تنظیف و پاکسازی ویژه این مکان ها را در دستور کار ایستگاه های هفتگانه خود قرار داده است.

این مسئول تصریح کرد: در این عملیات پاکسازی 20 نفر نیروی انسانی، یک دستگاه لودر، یک دستگاه باب کت چهار دستگاه خاور بکارگیری و 20 سرویس پسماند و نخاله ساختمانی به جایگاه تخلیه منتقل شد.