رشته تیراندازی به اهداف پروازی در قم فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهان‌بینی در مجمع انتخابات هیئت تیراندازی استان قم، اظهار داشت: علاقمندی و وقت گذاشتن برای انجام کار بسیار مهم است که این فاکتور در سال‌های اخیر در هیئت تیراندازی استان قم به خوبی دیده شده است اما باید با افزایش تعامل با ارگان‌ها و بخش‌های مختلف برای توسعه رشته ورزشی تیراندازی اقدام شود.



تلاش شود رشته تیراندازی در قم عمومیت و جایگاه بهتری پیدا کند



وی در ادامه خطاب به رئیس هیئت تیراندازی استان قم تاکید کرد: انتظار می‌رود هیئت ارتباطی نزدیک با قهرمانان، داوران و مربیان فعال تیراندازی قم داشته باشد و تلاش شود تا این رشته در قم عمومیت و جایگاه بهتری پیدا کند.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با تاکید بر اینکه تیراندازی باید بیشتر از گذشته به مردم شناسانده شود، بیان داشت: برای آینده تیراندازی و چند رشته ورزشی دیگر که شرایط خوبی برای مدال آوری و پیشرفت دارند، انشاءالله در فکر ساخت سالن اختصاصی خواهیم بود.



وی یاد آور شد: تیراندازی در یک سال اخیر موفقیت های ارزنده ای در مسابقات مختلف برون مرزی کسب کرده است و علاوه بر درخشش در پیکارهای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان، توانست در المپیک 2012 لندن نیز درخشش خوبی داشته باشد.



جهان بینی بیان داشت: تیراندازی یکی از رشته های ورزشی سفارش شده در دین مبین اسلام است و هر چقدر که برای رشد و توسعه این رشته ورزشی تلاش شود، کم است بنابراین انتظار داریم تیراندازی قم در دوره چهار ساله جدید به موفقیت های بیشتر دست یابد.



هیئت تیراندازی باید برای توسعه این رشته با سایر ارگان ها تعامل خوبی داشته باشد



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم بیان داشت: حضور تیم های تیراندازی قم در مسابقات لیگ های بانوان و آقایان باشگاه های کشور و همچنین جدال تیراندازان قمی با رقبای خود در پیکارهای رده های سنی مختلف تیراندازی قهرمانی کشور باید قوی تر از گذشته ادامه یابد.



وی تصریح کرد: ارگان هایی همچون سپاه علی بن ابی طالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و چندین نهاد دیگر دولتی و بخش خصوصی ظرفیت های بسیار خوبی برای رشد و توسعه تیراندازی دارند و هیئت قم باید در این زمینه تعامل خوبی داشته باشد.



جهان بینی در پایان ابراز امیدواری کرد به زودی رشته تیراندازی به اهداف پروازی نیز در شهر مقدس قم فعال شود زیرا در قم ورزشکاران بسیار مستعدی در این رشته ورزشی در قم فعال هستند که نیاز به فضا و امکانات آن دارند.



گفتنی است:‌ در پایان مجمع انتخابات هیئت تیراندازی استان قم که با حضور عباس جهان بینی مدیر کل، رسول منعم معاون توسعه ورزش و جعفر رضایی ن‍ژاد مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان و همچنین نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی روز شنبه چهارم شهریور ماه برگزار شد، حسین مهره ساز برای سومین دوره متوالی رئیس هیئت تیراندازی قم شد.

