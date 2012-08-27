فرماندار کرج از روستاهای سیل زده جاده چالوس بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از روستاهای سیل زده بخش آسارا در نشستی فوری که به همین منظور در بخشداری آسارا و با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط تشکیل شد، گفت: در حال حاضر اکیپهای ارزیابی دستگاههای مسئول در روستاهای آسیب دیده مستقر شده اند.



وی با اشاره به خسارات وارده به روستاییان بخش افزود: در تلاشیم از طریق اعتبارات استانی نسبت به تامین و تخصیص اعتبار برای جبران خسارات مردم اقدام کنیم.



ایران نژاد با بیان اینکه بیشتر مردم بخش از توان اقتصادی بالایی برخوردار نیستند، خواستار توجه ویژه استاندار البرز در رسیدگی به مشکل پیش آمده شد.

فرماندار کرج دستگاههای ذیربط را موظف کرد به سرعت به مشکل روستاییان رسیدگی کنند.



جمعیت هلال احمر خط شکن مبارزه با حوادث است



وی در بخشی از سخنان خود با تقدیر ویژه از جمعیت هلال احمر بخش آسارا در امدادرسانی به حادثه دیدگان، از این جمعیت به عنوان خط شکن مبارزه با حوادث نام برد و گفت: جانفشانی امدادگران هلال احمر زبانزد خاص و عام است.



وی اظهار داشت: این عزیزان در بروز حوادث با سرعت عملی بالا و در خور خود را به محل حادثه رسانده به رسالت خطیر خود که همانا امداد و نجات مصدومان است، بی وقفه عمل می کنند.

در پی بارندگی روز گذشته، روستاهای حسنکدر، سرخه در و گرماب از توابع بخش آسارای کرج دچار سیل زدگی و خسارت شدند.