وزرای خارجه مالدیو، بنگلادش و اریتره وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد عبدالله وزیر امور خارجه مالدیو برای شرکت در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد دقایقی پیش وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شد.

همچنین خانم دیپو مونی وزیر امور خارجه بنگلادش دقایقی پیش در راس هیئتی وارد تهران شدند و مورد استقبال مسئولان وزارت امور خارجه قرار گرفتند.

وزرای خارجه مالدیو، بنگلادش و اریتره قرار است در سفر به تهران ضمن شرکت در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد با مسئولان کشورمان دیدار کند.

شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد امروز به کار خود پایان داد و قرار است اجلاس عدم تعهد در روزهای 7 و8 شهریور ماه در سطح وزرای خارجه و دو روز پایانی نیز در سطح سران برگزار شود.

