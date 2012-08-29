  1. استانها
  2. سمنان
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

حسنی:

تعطیلات تابستان بهترین فرصت برای فعالان عرصه فرهنگی است

تعطیلات تابستان بهترین فرصت برای فعالان عرصه فرهنگی است

گرمسار-خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت تبلیغات اسلامی گرمسار ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف متولیان اوقات فراغت در این شهرستان گفت: تعطیلات تابستان بهترین فرصت فعالان عرصه فرهنگی برای کار فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی حسنی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کلاس های طرح اوقات فراغت در شرستانهای گرمسار و آرادان، در گفتگو با خبرنگاران، تعطیلات تابستان را بهترین فرصت برای فعالان عرصه فرهنگی دانست.

وی دوران نوجوانی و جوانی بهترین دوران برای مربیان دانست و خاطر نشان کرد: افراد در این دوره در حال رشد هستند و تغییراتی در انسان روی می دهد بنابر این بهترین فرصت برای آموزش آموزه های دینی و قرآنی با روش های جذاب برای نوجوانان است .

حسنی با اشاره به اینکه اوقات فراغت پدیده‌ای است که می‌تواند مناسب‌ترین بستر برای شکوفایی جنبه‌های مختلف رشدی و استعدادهای مختلف کودکان و نوجوانان و همچنین تأمین بهداشت و سلامت روان آنان را فراهم آورد، افزود: از سویی دیگر اگر با آگاهی و دانش لازم با آن برخورد نشود و برنامه‌ای سنجیده و منظم برای آن پیش بینی نشود می‌تواند انشاء آسیب‌های مختلف فردی و اجتماعی شود.

دبیر اجرائی طرح اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی گرمسار در پایان از عملکرد ضعیف متولیان اوقات فراغت در این شهرستان نسبت سال های گذشته انتقاد کرد و گفت: این دوران طلایی نباید از دست برود و متولیان این امر باید نهایت تلاش خود را در برگزاری بهتر این طرح در سطح شهرستان گرمسار انجام دهند.

وی در پایان افزود: در طرح غنی سازی اوقات فراغت کلاس های آموزش احکام ، قرآن به ویژه حفظ قرآن و معارف اسلامی و ... برگزار شد.

کد مطلب 1682373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها