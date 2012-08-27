حنا ربانی وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شد

به گزارش خبرنگار مهر، حنا ربانی وزیر امور خارجه پاکستان دقایقی قبل در راس هیئتی برای شرکت در شانزدهمین اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد وارد تهران شد و مورد استقبال مسئولان وزارت امور خارجه قرار گرفت.

وی قرار است در این سفر ضمن شرکت در اجلاس وزرای خارجه عضو جنبش عدم تعهد با وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدار کند.

بنا بر این گزارش آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نیز فردا سه شنبه به منظور شرکت در اجلاس سران عدم تعهد وارد تهران می شود.

بر اساس این گزارش رئیس جمهور پاکستان در کنار ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار است با مقامات سایر کشورها از جمله نخست وزیر هند نیز دیدار داشته باشد.

شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد از امروز در تهران آغاز به کار کرد که اجلاس کارشناسی این جنبش روز گذشته به پایان رسید و قرار است این اجلاس روزهای 7 و8 شهریور ماه در سطح وزرای خارجه و دو روز پایانی نیز در سطح سران برگزار شود.