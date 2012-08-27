ترکیه مرز خود را به روی آوارگان سوری بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست" ، در پی هجوم شمار زیادی از آوارگان سوری به سمت مرزهای این کشور با ترکیه و ناتوانی ترکیه در پذیرش آنها نیروهای امنیتی این کشور مرز را به روی آوارگان سوری بستند.

در پی این تصمیم ترکیه در بستن مرز در دو نقطه مرزی حدود 7000 آواره سوری که نیاز مبرم به غذا و دیگر امکانات بشردوستانه دارند در پشت مرزهای سوریه با این کشور متوقف شدند.

این اقدام ترکیه در حالی صورت می گیرد که مقامات این کشور در روزهای اول نا آرامی های سوریه با هدف استفاده تبلیغاتی از این آوارگان و اینکه خود را حامی مردم سوریه نشان دهند بارها در اردوگاه های آوارگان حضور می یافتند و وعده کمک به آنها می دادند، اما امروز که سیاستهای غلط دولتمردان ترکیه در حمایت از گروه های مسلح مخالف سوری موجب آوارگی هزاران نفر از مردم این کشور شده است تبعات ناشی از این مداخلات گریبان گیر دولتمردان ترک هم شده است.