راه اندازی 10 مرکز آزمایش ژنتیک/ جمع آوری اطلاعات ژنتیکی مجرمان خطرناک

دکتر احمد شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه برای پزشکی قانونی تکلیف شده که بانک ژنتیک را در کشور راه اندازی کند. در این رابطه از سال گذشته مقدمات کار انجام شده است و تا پایان امسال 10 مرکز منطقه ای انجام آزمایشهای اولیه ژنتیک در کشور راه اندازی می شود.

وی افزود: در نخستین گام اطلاعات ژنتیکی مجرمان خطرناک را جمع آوری می کنیم و هر ساله اطلاعات ژنتیکی مجرمان جدید را به این بانک اضافه می کنیم. بانک هویت ژنتیک از جمله ابزارهای کاهش وقوع جرم در کشور است. زمانی که یک مجرم بداند که همه اطلاعات ژنتیکی او در این بانک وجود دارد دیگر به راحتی قبل مرتکب جرم نمی شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: با تهیه این بانک می توان با کشف کوچکترین اثر بیولوژیکی مثل بزاق دهان، مو، لکه خون و ترشحات و... در صحنه جرم هویت مجرم را شناسایی کرد. تجربه در کشورهایی که این بانک ژنتیکی را تهیه کرده اند نشان می دهد آمار وقوع جرم و جنایت در این کشورها کاهش یافته است.

شجاعی در ادامه با اشاره به آمار تلفات حوادث رانندگی افزود: تصادفات رانندگی در حال حاضر اولین علت مرگ و میرهای غیر طبیعی در دهه 80 کشور است. بر اساس آمار در این دهه 66 نفر روزانه جان خود را در تصادفات از دست داده اند. در دهه 80 (1380-1389) 241 هزار و 236 نفر در کشور جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده اند.

وی افزود: 80 درصد جان باختگان مرد و 20 درصد زن بودند. همچنین 60 درصد کشته ها جان خود را در جاده ها از دست دادند. تلفات حوادث رانندگی 55 درصد مرگ های غیرطبیعی کشور در این دهه را به خود اختصاص داده است.

شجاعی در پایان با اشاره به تحقیقات علمی صورت گرفته در سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: این منابع و اطلاعات اختصاصی بوده و همه محققان می توانند از آنها استفاده کنند.