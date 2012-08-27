بحران جدید اقتصادی درراه است/ کاهش رشد اقتصادی چین و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اندونزی، "سوسیلو بامبنگ یودهویونو" به دنبال کاهش رشد اقتصادی در چین و هند ، در این بخشنامه از وزرای خود خواسته است در برنامه های آتی افزایش رشد اقتصادی، اشتغال زایی، تعادل سازی قیمت مواد غذایی، تقویت راهبردهای تولیدمواد غذایی، مبارزه با فقر و ارتقای امنیت انرژی را در اولویت قرار دهند.

یودهویونو با اشاره به سیاست های جبرانی دولت گفت : ممکن است برخی از این سیاست ها مورد رضایت عامه مردم نباشد اما دولت باید برای کنترل شاخص های اقتصادی- اجتماعی باید تلاش کند.

گرچه کارشناسان حفظ رشد اقتصادی 6.5 درصدی اندونزی را پیش بینی کرده اند اما انتظار می رود بحران بدهی اروپا که باعث کاهش صادرات چین و هند شده است تأثیر مشابهی بر اقتصاد اندونزی داشته باشد.

