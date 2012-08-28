78 تعاونی روستایی در استان زنجان فعالیت می کنند

رسول علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی شده و در این راستا تولید نهاده های دامی و کودی و سم در فعالیتهای این حوزه است.

وی خرید و توزیع نهاده های کشاورزی را از فعالیتهای مهم تعاونی روستایی یاد کرد و گفت: سالانه 60 الی 70 هزار تن نهاده های کشاورزی در دو فصل خریداری می شود.

رئیس تعاونی روستایی استان زنجان تاکید کرد: توزیع سوخت روستایی نفت سفید، سیاه، گاز مایع و گاز گازوئیل به میزان 151 میلیون لیتر را از مهمترین فعالیتهای این تعاونی برشمرد.

وی د ر ادامه یاد آور شد: در راستای حمایت از تولید داخلی 7 هزار نفر روز تحت آموزش های کشاورزی قرار گرفتند که این آموزشها در آگاهی کشاورزان و تولید با کیفیت محصولات تاثیر بسزایی دارد.

رئیس تعاونی روستایی استان زنجان افزود: در این آموزشها بازاریابی به کشاورزان و تولید کنندگان انجام می شود.

علیمردانی افزود: برگزاری این نمایشگاه دستاوردهای دولت را به مردم اطلاع رسانی می کند و در این راستا رسانه ها بهتر می توانند عملکرد دولت را به مردم عرضه کنند.