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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

راشاد:

اعتبارات امسال شهرستان زنجان 61 میلیارد تومان است

اعتبارات امسال شهرستان زنجان 61 میلیارد تومان است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار زنجان گفت: اعتبارات امسال شهرستان 61 میلیارد تومان است و اعتبارات شهرستانی 50 درصد کل اعتبارات استانی را شامل می شود.

عباس راشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، همه مدیران در توسعه و آبادانی استان شریک هستند و باید نسبت به توسعه استان در همه حوزه ها فعالیتهای مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: اعتبارات امسال استان زنجان نسبت به سال گذشته افزایش داشته و نسبت به تملک دارایی کم است.  

فرماندار زنجان گفت: تخصیص اعتبارات امسال نسبت به 7 سال گذشته بیشتر بوده است.

راشاد گفت: در گذشته عمده توسعه استان در محور شرق و جنوب بود ولی در حال حاضر توسعه در محور غرب است و عمده پروژه ها در غرب زنجان راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: سد مشمپا در غرب زنجان است چرا که در این محور پتانسیلهای خوبی وجود دارد.

وی افزود: توسعه شهرکهای صنعتی و اجرای پروژه های مهم، توسعه اقتصاد و اشتغال در استان را به همراه دارد و در این راستا باید مدیران به این امر توجه کنند.
 

کد مطلب 1682430

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