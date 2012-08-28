اعتبارات امسال شهرستان زنجان 61 میلیارد تومان است

عباس راشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، همه مدیران در توسعه و آبادانی استان شریک هستند و باید نسبت به توسعه استان در همه حوزه ها فعالیتهای مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: اعتبارات امسال استان زنجان نسبت به سال گذشته افزایش داشته و نسبت به تملک دارایی کم است.

فرماندار زنجان گفت: تخصیص اعتبارات امسال نسبت به 7 سال گذشته بیشتر بوده است.

راشاد گفت: در گذشته عمده توسعه استان در محور شرق و جنوب بود ولی در حال حاضر توسعه در محور غرب است و عمده پروژه ها در غرب زنجان راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: سد مشمپا در غرب زنجان است چرا که در این محور پتانسیلهای خوبی وجود دارد.

وی افزود: توسعه شهرکهای صنعتی و اجرای پروژه های مهم، توسعه اقتصاد و اشتغال در استان را به همراه دارد و در این راستا باید مدیران به این امر توجه کنند.

