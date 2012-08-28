راه اندازی سرویسهای ویژه پست در خوزستان

مهران حموله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت پست استان خوزستان در راستای توسعه خدمات رسانی به شهروندان نسبت به راه اندازی سرویسهای جدید و افزایش سرعت و کیفیت خدمات دهی به مردم اقدام کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی سرویس پست ویژه گفت: این سرویس امکان تحویل مراسلات را تا 10 صبح روز بعد در کل کشور امکان پذیر می سازد.



حموله همچنین از راه اندازی بازار الکترونیکی و تجارت و خرید از فروشگاه های مجازی خبر داد و افزود: توزیع این مراسلات از طریق شبکه پستی صورت می گیرد.



وی تصریح کرد: این سرویس با مشارکت بیش از 80 فروشگاه و 23 شرکت بزرگ و فعال، ترافیک قابل ملاحظه و چشمگیری را جذب کرده است.



مدیرکل پست استان خوزستان در خصوص دیگر سرویس‌های نوین پست خوزستان به سرویس سفارش اینترنتی کارت پستال اشاره کرد و گفت: این سرویس تلفیقی از تکنولوژی ‌های الکترونیکی در فضای مجازی و کارت‌ پستالهای فیزیکی است.



وی افزود: هموطنان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارشات الکترونیکی کارت پستال به نشانی اینترنتی وی افزود: هموطنان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارشات الکترونیکی کارت پستال به نشانی اینترنتی www.ecard.post.ir کارت مورد علاقه خود را انتخاب تا شرکت پست در اولین فرصت آن را چاپ و به آدرس گیرنده ارسال کنند.



حموله تصریح کرد: پست خوزستان با زیرساختهای کارآمد و دارا بودن حدود 350 خط مبادله پستی با کمترین هزینه روزانه نزدیک به 100 هزار مرسوله را جابجا می کند.



وی به مهمترین پروژه های انجام شده در دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: احداث اداره پست شهرستان بهبهان، هفتگل، احداث ناحیه پستی پردیس اهواز، خرید ماشینهای مبادله شهری و برون استانی ، راه اندازی شبکه WANو LAN و همچنین مکانیزه کردن واحدهای تجزیه و مبادلات سطح استان با اعتبار بالغ بر دو هزار میلیون ریال، هوشمند کردن صنادیق معابر و صنادیق شخصی، بهینه سازی و تعمیر فضاهای پستی استان، بهنگام سازی کدپستی 10 رقمی استان از جمله فعالیتهای شاخص شرکت پست است.



مدیرکل پست خوزستان افزود: راه اندازی و ارائه خدمات در 269 دفتر آی سی تی شهری و 404 دفتر آی سی تی روستایی، شروع عملیات احداث مرکز مکانیزه پست خوزستان با زیر بنای سه هزار و 500 متر مربع و 9 هزار و 500 مترمربع محوطه سازی و اعتباری بالغ بر 44 هزار میلیون ریال از دیگر فعالیتهای این شرکت است.



وی با اشاره به اینکه در سال 84 بیش از 21 میلیون و 166 هزار مرسوله از استان جابجا شده افزود: این رقم در سال گذشته به 36 میلیون و 895 هزار مرسوله رسیده است.



حموله همچنین به پروژه های مصوب سفر دولت به استان اشاره کرد و گفت: احداث ساختمان اداره پست آبادان، هندیجان، لالی و گتوند از جمله مصوبات دولت در بخش پست بوده که همه اجرایی شده اند.