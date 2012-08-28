44 میلیارد تومان در بخش راه روستایی خوزستان هزینه شد

نصراله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتبارات بخش راه روستایی استان در سال 83 تنها 11 میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: افزایش اعتبارات این بخش منجر به احداث و بازسازی راه های روستایی شده است.

وی با اشاره به اینکه براساس آمارها در حال حاضر 60 درصد جاده های روستایی آسفالت و مناسب هستند، تصریح کرد: با وجود این بسیاری از راه های روستایی هنوز نیاز به بازسازی و بسیاری از جاده ها نیاز به تعریض دارند.



دهقانی تخصیص اعتبارات بیشتر برای توسعه این بخش را ضروری دانست و گفت: در برنامه پنجم توسعه وزارت راه موظف شده که سالانه 10درصد از تلفات جاده‌ای را کاهش دهد که در استان برای کاهش 15 درصدی تلفات هدفگذاری شده و این امر نیازمند توجه مسئولان و تخصیص اعتبارات است.



وی با اشاره به وجود 16 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی، آزاد راه و راه روستایی در استان، افزود: از این رقم 11 هزار کیلومتر سهم راه روستایی است.



مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان همچنین از شناسایی 100 نقطه حادثه خیز در راه های استان خبر داد و گفت: این نقاط حادثه خیز در تمام راه ها اعم از شمال و جنوب استان وجود دارند که به ترتیب اولویت نسبت به ایمن سازی آنها اقدام می شود.



وی اولویتهای ایمن سازی نقاط حادثه خیز را محورهای پرتردد و شریانی از جمله محور ایذه - باغملک - هفتکل و شمال استان از جمله اندیمشک - شوشتر - مسجدسلیمان اعلام کرد و گفت: در سال جاری 25 تا 30 درصد اعتبارات راهداری برای ایمن سازی نقاط حادثه خیز اختصاص می یابد.



دهقانی همچنین از پیش بینی 10 میلیارد تومان اعتبار برای راهداری و نگهداری راه های استان خبر داد و افزود: این اعتبار برای فعالیتهایی چون ساماندهی تابلوهای هشدار دهنده، خط کشی خیابانها و... هزینه می شود.



وی با اشاره به پروژه های هفته دولت در بخش راه اظهار کرد: دراین هفته 100 پروژه با اعتبار 64 میلیارد تومان بهره برداری شده که تعداد 70 پروژه مربوط به راه روستایی بوده است.