جنبش عدم تعهد باید مدافع مظلومان جهان باشد

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست جنبش عدم تعهد در ایران گفت: نشست جنبش عدم تعهد فرصتی برای طرح مسائل بین المللی و طرح مشکلات اعضا در صحنه بین الملل است.



وی با بیان اینکه امروز برخی از کشورهای قدرتمند سعی دارند تمام مسائل بین الملل را به نفع خود رقم بزنند، بیان کرد: با توجه به اینکه دو سوم اعضای جنبش عدم تعهد عضو سازمان ملل هستند باید مسائل جهانی را به دور از خودخواهی و به نفع مظلومان مورد بررسی قرار داده و تحت تاثیر قدرت‌های استکبارجهانی قرار نگیرند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: جنبش عدم تعهد باید مدافع مظلومان باشد و از کشورهایی که می‌خواهند بر اساس قوانین بین‌الملل سرنوشت خود را رقم بزنند در برابر استکبار جهانی که سعی دارند آنها را مستعمره خود کرده و سرکوب کنند حمایت کند.



جنبش عدم تعهد چتر نجات برای ملتهای آزاده باشد



وی با تأکید بر اینکه جنبش عدم تعهد باید چتر نجات برای ملت‌های آزاده باشد ادامه داد: همبستگی کشورهای عدم تعهد در اجرای قوانین بین المللی و حمایت از کشورهایی که تحت سلطه غرب هستند بسیار مهم است.



آیت الله غروی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری نشست در ایران گفت: واکنش کشورهای غربی به ریاست ایران و برگزاری این اجلاس نشان دهنده اوج اهمیت این نشست است.



برگزاری نشست نشان دهنده قدرت ایران در صحنه بین الملل



وی ادامه داد: برگزاری این نشست در ایران که یک کشور اسلامی است اعتبار خاصی را در صحنه بین الملل برای کشورمان ایجاد می‌کند.



عضو دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان با اشاره به تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده است، گفت: برگزاری این نشست در ایران نشان داد که با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایران باز هم در اوج اقتدار قرار دارد و تلاش غرب برای به انزوا کشیدن کشور بی ثمر بوده است.



وی ادامه داد: اعلام آمادگی بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای حضور در ایران نیز نشان دهنده این است که کشورمان در صحنه بین الملل تأثیرگذار و قدرتمند است.



آیت الله غروی در ادامه تاکید کرد: افراد و مسئولان نیز باید به موقعیت خطیری که ایران در آن قرار گرفته توجه داشته باشند و تمام تلاش خود را برای برگزاری هر چه بهتر این نشست به کار گیرند.