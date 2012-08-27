اجلاس تهران باید تلاش های نهایی در خصوص حل بحران سوریه را انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیون بن سیسه وزیر امور خارجه سنگال بعد از ورود به فرودگاه امام خمینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افتخار می کنم که در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرده ام، گفت: برگزاری اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد در تهران یک اتفاق بزرگ در عرصه جهانی است.

وی با بیان اینکه جنبش عدم تعهد و ایران نقش مهم و غیر قابل انکاری در عرصه بین الملل و مسائل جهانی دارند، گفت: معتقدم اجلاس تهران می تواند در حل مسائل جهانی تاثیر گزار باشد.

وزیر امور خارجه سنگال با بیان اینکه در اجلاس تهران باید تلاش های نهایی در خصوص حل بحران سوریه انجام شود و وضعیت آینده این کشور به جایی برسد، گفت: تلاش های کوفی عنان در حل بحران سوریه به شکست انجامید و وی نتوانست کاری کند و ما در این اجلاس باید در این زمینه اقدامی جدی انجام دهیم.

علیون بن سیسه خاطرنشان کرد: معتقدم دولت و مخالفان این کشور باید با انجام گفتگو به توافقاتی برسند و ما باید سیگنال قوی به اسرائیل و کشورهای همسو با آن بفرستیم که دست از تهاجم و زور بردارند.