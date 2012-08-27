وزیر امورخارجه مغولستان: برگزاری اجلاس تهران نقش مهمی در تاریخ جنبش عدم تعهد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بلد لوسان وندا وزیر امورخارجه کشور مفولستان پس از ورود به فرودگاه امام خمینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مغولستان به عنوان یکی از اعضای جنبش غیرمتعهدها بر رسالت خود در این جنبش پایبند است، گفت: همه کشورهای حاضر در شانزدهمین دوره اجلاس سران جنبش غیر متعهدها بر ایجاد صلح جهانی تاکید دارند و این یکی از مهمترین اهداف این اجلاس است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد تعامل و گفت وگو میان کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها موجب تحقق اهداف پیش بینی شده در این اجلاس می شود، افزود: برگزاری اجلاس تهران نقش مهمی در تاریخ جنبش عدم تعهد دارد.

بنا بر این گزارش نشست وزرای خارجه عضو جنبش عدم تعهد قرار است از فردا سه شنبه در مرکز همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شود.

بولد لوسان وندا نیز قرار است در این اجلاس به نماینگی از کشورش شرکت کند.

