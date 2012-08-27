  1. سیاست
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۳:۳۰

وزیر امورخارجه نیجر:

اجلاس تهران می تواند در برپایی صلح و عدل جهانی نقش مهمی داشته باشد

اجلاس تهران می تواند در برپایی صلح و عدل جهانی نقش مهمی داشته باشد

وزیر امور خارجه نیجر با تاکید بر اینکه اجلاس تهران می تواند در برپایی صلح و عدل جهانی نقش مهمی داشته باشد، گفت: اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران با توجه به حضور گسترده کشورهای عضو در سطح بالایی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازوم وزیر امور خارجه نیجر بعد از ورود به فرودگاه امام خمینی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه امیدوارم اجلاس شانزدهم جنبش عدم تعهد گامی مهم در جهت ایجاد صلح جهانی و رفع اختلافات میان ملت ها باشد، افزود: اجلاس تهران در سطح بالا و مهمی برگزار می شود و می تواند تاثیرات مهمی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به حضور خود در ایران گفت: آخرین باری که در این اجلاس حضور داشتم در سال 1994 میلادی بود و امروز این اجلاس در تهران با توجه به حضور گسترده کشورهای عضو در سطح بالایی برگزار می شود.

وزیر امور خارجه نیجر تصریح کرد: اجلاس تهران می تواند پیشرفت های خوبی در طی این اجلاس در گسترش روابط میان کشورهای عضو ایجاد کند.

محمد بازوم تاکید کرد: اجلاس تهران می تواند در برپایی صلح و عدل جهانی نقش مهمی داشته باشد.
 

کد مطلب 1682488

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