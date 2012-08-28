50 هزار مترمکعب ماسه بادی از سطح محورهای سیستان و بلوچستان جمع ‌آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ملک محمد راهواره اظهار داشت: بادهای 120 روزه سیستان عامل اصلی فرسایش علائم ایمنی و ماشین ‌آلات در شهرستان های شمال استان هستند.

وی گفت: از همان ساعات آغاز شروع توفان نیروهای راهداری اداره ‌کل راه و شهرسازی به صورت آماده‌ باش عملیات بازگشایی محورهای مواصلاتی شمال استان را آغاز می کنند به گونه ای که روزانه حدود هشت هزار مترمکعب ماسه بادی از سطح محورهای ترانزیت راه های اصلی، فرعی و روستایی بارگیری حمل و تخلیه می شوند.

وی با بیان اینکه ممکن است عملیات جمع ‌آوری ماسه بادی یک هفته به طول بیانجامد، افزود: در زمان وقوع توفان ‌های شمال استان بیش از 12 دالان ماسه بادی عموما از تمامی محورهای ارتباطی عبور می‌ کند که به تاسیسات، پل ها، تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، خط کشی سطح آسفالت، چراغ چشمک ‌زن و غیره آسیب جدی وارد و عمرمفید آنها را به کمتر از یک سال کاهش می دهد.

مدیر راهداری راه و هرسازی استان بیان داشت: با توجه به اختصاص نیافتن اعتبار در زمینه تجهیز ماشین آلات، با همین ظرفیت موجود، ماشین آلات راهداری در زمان وقوع بادهای 120 روزه چندین برابر استاندارد زیرفشار هستند که اگر از همان ساعات نخست، نیروهای راهداری اقدام به جمع آوری ماسه بادی نکنند، راه های ارتباطی شمال استان کاملا مسدود خواهند شد.

نصب بیش از 1000 بنر و علائم ایمنی در جاده های سیستان و بلوچستان

رئیس اداره راه و ابنیه راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با موج دوم سفرهای استانی سال 1391 و افزایش ضریب ایمنی جاده ها تعداد هزار و صد مورد علائم ایمنی راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی استان توسط راهداران نصب شد.

علیرضا خوشاره افزود: نصب این تعداد علائم علاوه بر موارد مذکور سبب ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات جاده ای می شود.

وی از شهروندان خواست در حفظ و نگهداری علائم ایمنی کوشا باشند زیرا هر یک از این علائم ممکن است از حوادث احتمالی جلوگیری کنند.