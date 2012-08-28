بهره برداری از ظرفیتهای بالقوه سیستان و بلوچستان در کاهش جرم موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی در دیدار با مدیران شورای قضایی استان اظهار داشت: عدم ایجاد اشتغال پایدار و پایین بودن سطح سواد و درآمدهای خانوار ها و خشکسالی های چند سال اخیر از جمله عوامل بزه کاری ها و وجود جرم در جامعه است.

وی گفت: همکاری و تعامل دستگاه های زیر مجموعه قوه های مقننه، مجریه و قضائیه زمینه پیشبرد اهداف انقلاب و توسعه همه جانبه سیستان و بلوچستان است که این تعامل و همکاری در استان مطلوب و شایسته تحسین است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل و همکاری قوا در کشور، افزود: همه دستگاه های دولتی و دستگاه های زیر مجموعه سه قوه باید در کنار هم با حفظ جایگاه و در چهار چوب قانون برای خدمت به مردم و رفع محرومیت از چهره استان تلاش کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر تکریم مردم و بیان اینکه مردم سیستان و بلوچستان ریشه در عمق تاریخ دارند، بیان داشت: مردم استان اعم از شیعه و سنی از سرمایه های گرانبهای نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که همواره حسن نیت خود را نسبت به نظام و انقلاب ثابت کرده اند و مسئولین نمی توانند بدون همراهی مردم وظایف خود را اجرایی نمایند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها با یکدیگر، گفت: دستگاه های قضایی استان مانند گذشته با دوستی و صمیمیت در کنار سایر دستگاه های دولتی برای خدمت به مردم تلاش خواهند کرد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و معتمدان در استان را ضروری دانست و افزود: دستگاه قضایی به خوبی از ظرفیت ریش سفیدان و معتمدان در شوراهای حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی و صلح و سازش در استان استفاده نموده و باید این ظرفیت در سیستان و بلوچستان نیز شناسانده شود.

وی با اشاره به اقتدار دستگاه قضایی در استان گفت: سیستان و بلوچستان تنها استانی است که مجتمع قضایی ویژه جرائم امنیتی در آن فعال است.

وی با بیان اینکه آیین نامه مجتمع های قضایی در سطح کشور در حال تدوین است، اظهار داشت: مجتمع امنیتی سیستان و بلوچستان بعنوان الگو در کشور مطرح است و پرونده های امنیتی در مرکز استان به صورت متمرکز و به سرعت قابل رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نیز در این دیدار بر تقویت مراکز تقریب مذاهب در استان تاکید کرد و افزود: باید با افراطیون شیعه و سنی برخورد نماییم.

محمد مرزیه بیان داشت: باید با آسیب شناسی اجازه ندهیم دشمنان بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد نمایند.