  1. سیاست
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۶:۳۰

رودریگز پاریلا:

ایران یکی از موفق ترین روسای دوره ای جنبش عدم تعهد خواهد شد

ایران یکی از موفق ترین روسای دوره ای جنبش عدم تعهد خواهد شد

وزیر امور خارجه کوبا با اشاره به اینکه اجلاس جنبش عدم تعهد در شرایط حساسی در ایران برگزار می شود، گفت: کوبا عمیقا اعتقاد دارد که ایران یکی از موفق ترین روسای دوره ای جنبش عدم تعهد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برونو رودریگز پاریلا وزیر امور خارجه کوبا در بدو ورود به تهران در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالی از سفر به جمهوری اسلامی ایران گفت: روابط ایران و کوبا همواره صمیمانه بوده و ما هم همواره از مواضع جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه اجلاس جنبش عدم تعهد در شرایط حساسی در ایران برگزار می شود، گفت: مسئولیت ریاست ایران بر جنبش نم مسئولیت سنگینی بر این عهده این کشور گذاشته است اما کوبا عمیقا اعتقاد دارد که ایران یکی از موفق ترین روسای دوره ای جنبش عدم تعهد خواهد شد.

وزیر امور خارجه کوبا با اشاره به مهمترین مباحث اجلاس نهم در تهران گفت: چالش های گوناگونی در عرصه جهانی وجود دارد و این اجلاس فرصتی است که ما بتوانیم به مسائل مهم جهانی بپردازیم.

برونو رودریگز پاریلا تصریح کرد: برقراری صلح و جهانی، دفاع از استقلال کشورها و پیگیری مباحث تصویب شده در اجلاس هاوانا در سال 2006 از موضوعاتی خواهد بود که می تواند در اجلاس تهران مطرح شود.

کد مطلب 1682499

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