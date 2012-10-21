  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

رحیمی: «جمشید بسم الله» دستگیر شده است/ اسامی بقیه اخلال گران را ندارم

رحیمی: «جمشید بسم الله» دستگیر شده است/ اسامی بقیه اخلال گران را ندارم

‫معاون اول رئیس جمهور از دستگیری «جمشید بسم الله» که از وی به عنوان عامل اختلال در بازار ارز یاد شده خبر داد.

‫به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اغتشاشگران بازار ارز، از بازداشت جمشید بسم الله خبر داد.

رحیمی با بیان اینکه جمشید بسم الله توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده است، گفت: همچنین روزهای گذشته 20 نفر  اخلالگران ارزی دستگیر شدند اما بنده اسامی آنها را ندارم و باید از وزیر اطلاعات سوال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیمی روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات گفته بود: قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام "جمشید بسم‌الله" این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بهتری داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور گفته بود: اخلال در بازار ارز را نیروهای خارجی در خارج از مرزهای کشور ایجاد نکرده‌اند، بلکه دشمن این اخلال را به وسیله نیروهای داخلی خود ایجاد کرده است.

کد مطلب 1682500

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