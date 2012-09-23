مهدی هاشمی با اسکورت از فرودگاه خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و از متهمان حوادث سال 88 که پس از حدود دو سال به تهران با پرواز 977 دبی-تهران به کشور بازگشته بود، دقایقی قبل به همراه برخی از اعضای خانواه و اسکورت ویژه ای که وی را همراهی می کرد از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد منزل خود حرکت کردند.

این اتفاق دور از چشم خبرنگاران و به صورت مخفی صورت گرفته بود.

پس از خروج مهدی هاشمی از فرودگاه امام خمینی(ره) فاطمه و یاسر هاشمی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات محدودی پاسخ گفتند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.