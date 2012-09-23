  1. سیاست
۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۳:۴۳

دقایقی پیش؛

مهدی هاشمی با اسکورت از فرودگاه خارج شد

مهدی هاشمی با اسکورت از فرودگاه خارج شد

مهدی هاشمی دقایقی پیش با اسکورت از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و از متهمان حوادث سال 88 که پس از حدود دو سال به تهران با پرواز 977 دبی-تهران به کشور بازگشته بود، دقایقی قبل به همراه برخی از اعضای خانواه و اسکورت ویژه ای که وی را همراهی می کرد از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد منزل خود حرکت کردند.

این اتفاق دور از چشم خبرنگاران و به صورت مخفی صورت گرفته بود.

پس از خروج مهدی هاشمی از فرودگاه امام خمینی(ره) فاطمه و یاسر هاشمی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات محدودی پاسخ گفتند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 1682503

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