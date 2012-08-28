ضرورت توسعه روستاها با رویکرد افزایش تولید

عطالله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه روستا مبنایی ترین جایگاه توسعه است، افزود: مناطق مزبور بعنوان کانون و مبنای منابع تولیدی و اقتصادی جامعه و تامین کننده امنیت غذایی حوزه شهرها باید در همه ابعاد تقویت و حمایت شوند.

وی همچنین جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها را یکی از وظایف مهم مسئولان دانست و عنوان کرد: رویکرد به روستاها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشور باید فراگیر، جامع و توسعه نگر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تعاون و همکاری روستائیان درتولید، توسعه فضای روستاها، فعال کردن قابلیتها، مزیتها، ظرفیتها و همچنین آموزش نیروهای انسانی و ترویج فرهنگ کار و تلاش را بسیارحیاتی دانست و گفت: داشتن برنامه دقیق و جامع برای توسعه روستا دردراز مدت، شناسایی مشکلات اصلی روستا، فراهم کردن شرایط همکاری و همراهی مردم با دستگاههای اجرایی به ویژه خدمات رسان امری لازم است.

وی در ادامه ایجاد انگیزه، افزایش باورها و اعتماد به خود اتکایی و ارتقای فرهنگ کار و تلاش، صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات و ابزار را لازمه توسعه و آبادانی روستاها عنوان کرد و یادآور شد: مسئولان در حوزه شهری و روستایی باید دلسوز مردم و نظام باشند و کارها را با مطالعه، شناخت و برنامه ریزی برای افق بلند مدت اجرایی کنند.