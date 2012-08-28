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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۸

حکیمی عنوان کرد:

ضرورت توسعه روستاها با رویکرد افزایش تولید

ضرورت توسعه روستاها با رویکرد افزایش تولید

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت توسعه روستاها به عنوان کانونهای اقتصادی با رویکرد افزایش تولید تاکید کرد.

عطالله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه روستا مبنایی ترین جایگاه توسعه است، افزود: مناطق مزبور بعنوان کانون و مبنای منابع تولیدی و اقتصادی جامعه و تامین کننده امنیت غذایی حوزه شهرها باید در همه ابعاد تقویت و حمایت شوند.

 وی همچنین جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها را یکی از وظایف مهم مسئولان دانست و عنوان کرد: رویکرد به روستاها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشور باید فراگیر، جامع و توسعه نگر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تعاون و همکاری روستائیان درتولید، توسعه فضای روستاها، فعال کردن قابلیتها، مزیتها، ظرفیتها و همچنین آموزش نیروهای انسانی و ترویج فرهنگ کار و تلاش را بسیارحیاتی دانست و گفت: داشتن برنامه دقیق و جامع برای توسعه روستا دردراز مدت، شناسایی مشکلات اصلی روستا، فراهم کردن شرایط همکاری و همراهی مردم با دستگاههای اجرایی به ویژه خدمات رسان امری لازم است.

وی در ادامه ایجاد انگیزه، افزایش باورها و اعتماد به خود اتکایی و ارتقای فرهنگ کار و تلاش، صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات و ابزار را لازمه توسعه و آبادانی روستاها عنوان کرد و یادآور شد: مسئولان در حوزه شهری و روستایی باید دلسوز مردم و نظام باشند و کارها را با مطالعه، شناخت و برنامه ریزی برای افق بلند مدت اجرایی کنند.

کد مطلب 1682507

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