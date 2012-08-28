  1. ورزش
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۱۴

هفته دوم لالیگای اسپانیا/

پیروزی پرگل آتلتیکومادرید و شکست لوانته

پیروزی پرگل آتلتیکومادرید و شکست لوانته

دومین هفته از رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا دوشنبه شب با پیروزی تیم‌های آتلتیکومادرید و رئال وایادولید پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا دوشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم‌های آتلتیکومادرید و رئال وایادولید مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

آتلتیکومادرید در خانه خود موفق شد با درخشش "رادامل فالکائو" و با نتیجه 4 بر صفر از سد آتلتیک بیلبائو بگذرد. فالکائو در این دیدار هت تریک کرد و گل چهارم آتلتیکو را نیز "تیاگو مندز" به ثمر رساند تا این تیم در نهایت با نتیجه پرگل 4 بر صفر میهمان خود را درهم بکوبد.

در دیگر دیدار شب گذشته وایادولید با نتیجه 2 بر صفر از سد لوانته گذشت. هر دو گل وایادولید را "ویکتور پرز" از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و این در حالی بود که "ناوارو" از تیم لوانته نیز در دقیقه 37 بازی از زمین اخراج شد.

کد مطلب 1682509

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