افتتاح خانه بهداشت روستای گوراب ورزل رشت

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که با اعتبار 940 میلیون ریال از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مرحله اجرا درآمده است که نقش مهمی در ارتقای شاخص سلامت و و پیشگیری منطقه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به افتتاح 42 پروژه بهداشتی درمانی طی هفته دولت در استان گفت: با افتتاح این پروژهها برای 100 نفر شغل ایجاد شده است.

حسن بهبودی همچنین از افتتاح 20 خانه بهداشت در این هفته خبر داد و افزود: این پروژه ها در رشت، سیاهکل، صومعه سرا، رودسر، رضوانشهر، لاهیجان و تالش به بهره برداری می رسند.

وی اظهارداشت: از دیگر پروژه ها افتتاح کلینیک شماره دو دندانپزشکی واحد بین الملل و اداره آموزش بیمارستان شهید بهشتی انزلی، راه اندازی مرکز اطلاع رسانی پزشکی بیمارستان 22 آبان لاهیجان، راه اندازی فاز نخست جمع آوری آبهای سطحی را می توان نام برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در این هفته از پروژه تجهیز و بازسازی بیمارستانهای امیرالمومنین (ع) رشت، 22 آبان لاهیجان، شهید نورانی تالش و آزمایشگاه رودبار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ها اعتباری افزون بر 33 میلیارد و 52 میلیون ریال از محل درآمد ملی، استانی و دانشگاهی اختصاص یافته است، یادآورشد: میزان اعتبارات هزینه شده برای اجرای این پروژهها 39 میلیارد و 351 میلیون تومان است.

افتتاح خانه بهداشت روستای ویشکا میان محله رشت

به مناسبت هفته دولت خانه بهداشت روستای ویشکا میان محله بخش خشکبیجار شهرستان رشت به بهره برداری رسید، این پروژه که با اعتبار 480 میلیون ریال از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اجرا و خدمت ماندگار دیگری به اهالی این منطقه در کارنامه دولت به ثبت رسید.

فرماندار شهرستان رشت خدمات دولتهای نهم و دهم در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی را چشمگیر دانست و گفت: سلامت محور توسعه پایدار است.

سید ولی الله عظمتی خانه بهداشت را محیطی ترین واحد روستایی ارائه خدمت در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور ذکر کرد و افزود: هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت یک یا چند روستا را زیر پوشش خود دارد.

فرماندار رشت گفت: اگر آموزش های خانه بهداشت در این عرصه ها به ویژه در مدرسه موفقیت آمیز باشد معلمان در مدرسه و کودکان در خانه تداوم بخش مفاهیم مورد نظر خواهند بود.

عظمتی اظهارداشت: بیماریابی یکی از مهمترین فعالیتهای خانه بهداشت است که باید متناسب با توانایی ها و آموخته های کارکنان خانه بهداشت و یافتن تکنولوژی مناسب برای هر مورد سازمان داده شود.

وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر گفت: دولت نهم ودهم به سبب پایبندی بیشتر به ولایت؛ دولتی عملگرا، پرتلاش و خدمتگزار بوده که خدمات این دولت برای همیشه ماندگار و جاوید خواهد بود.