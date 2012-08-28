عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- جنگنده های اسرائیل بار دیگر نوار غزه را بمباران کردند.
- در پی انتشار خبر تلاش نخست وزیر اسرائیل برای ایجاد تغییراتی در سرمایه گذاری های شخصی خود، رسانه های اسرائیل این امر را با تصمیمات احتمالی کابینه اسرائیل در خصوص عملیات نظامی علیه ایران مرتبط دانستند.
- محمد مرسی رئیس جمهوری مصر مخالفت کشورش را با هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه اعلام کرد.
- سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد اگر اقداماتی فوری برای بهبود شرایط بنیادین در نوار غزه صورت نگیرد، این منطقه تا سال ۲۰۲۰ قابل سکونت نخواهد بود.
آسیا و اقیانوسیه
- سیدنی بعنوان میزبان نشست اقتصادی گروه بیست رد سال 2014 انتخاب شد.
- 30 نفر از شهروندان چین در توفانا مفقود شدند.
اروپا
- وزیر خارجه آلمان: چگونکی مقابله اروپا با بحران یورو بیانگر توانمندی و چهره اروپا است.
- در جریان درگیری ها در شمال غرب کلمبیا 22 نفر بازداشت شدند.
- فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه وعده به رسمیت شناخته شدن مخالفین سوری را داد.
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