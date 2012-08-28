به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در تهران فرصت بسیار مناسبی است که ایران می تواند در بخش های مختلف از آن بهره ببرد. یکی از این حوزه ها بخش اقتصادی است که می توان با نگاه ویژه ای به آن نگریست.

با توجه به اینکه حجم مبادلات تجاری غیرنفتی (صادرات و واردات) ایران با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از سال 1384 تاکنون رقمی بالغ بر 230 میلیون دلاربوده است، می توان با استفاده از ظرفیت ها و مزیت های نسبی اقتصادی این رقم را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داد.

در این زمینه برخی از کارشناسان پیشنهادات مختلفی چون تشکیل بانک مشترک المنافع، ایجاد واحد پولی مشترک، ایجاد یک بازار مشترک با ارائه تعرفه های ترجیحی، ایجاد صندوق مشترک سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی مشترک مانند راه اندازی کارخانه خودروسازی تحت عنوان خودروی "نم" را مطرح کرده اند که می توان با ارائه برنامه ای جامع نه فقط بر روی کاغذ بلکه در دنیای واقعی هم به این پیشنهادات جامه عمل پوشاند.

اعضای جنبش عدم تعهد علاوه بر داشتن منابع و معادن غنی بیش از 50 درصد اراضی جهان را در اختیار دارند که می توان با مدیریتی مشترک و برنامه ریزی متناسب با آن از همه ظرفیت های این اراضی درجهت تولید انواع محصولات کشاورزی بهره برد.

آنچنان دور از ذهن نیست که دهه آینده مناقشات بین المللی از روی انرژی به سمت آب و غذا تغییر جهت دهند پس بایستی در راستای برقراری امنیت غذایی پایدار حرکت کرد، از این منظر نیز کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می توانند با داشتن پتانسیل های بالقوه نقش آفرینی کنند.