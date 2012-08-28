اقتصاد مقاومتی مانع موفقیت دشمنان در مبارزه با ایران است

سعید افشار نادری در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: نامگذاری سالهای اخیر توسط رهبر معظم انقلاب به نام "جهاد اقتصادی"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "اصلاح الگوی مصرف" و "تولید ملی" را می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست.

وی بیان کرد: استکبار جهانی برای تداوم مبارزه و فشار های اقتصادی، جدایی مردم و مسئولان نظام و شکستن جریان مقاومت را در دستور کار خود قرار داده است و نباید با بکارگیری اهرم های اقتصادی اعم از تحریم و جنگ روانی، مانع پیشرفت و تداوم حضور مردم و پشتیبانی مردم از نظام شوند.

پایه های اقتصاد بر مبنای مقاومت در برابر نقشه های اقتصادی دشمن

وی اظهار داشت: به همین دلیل مقام معظم رهبری با تأکید بر شعارهای اساسی و منطبق با واقعیت، شرایط اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند تا ضمن درک شرایط کنونی از سوی مردم ومسئولان، درصدد خنثی کردن نقشه های دشمن بوده و پایه های اقتصاد را بر مبنای مقاومت در برابر نقشه های اقتصادی دشمنان بنا نهند.

پیش از اجرای نقشه از سوی دشمنان برای اقتصاد مقاومتی باید تدابیری اندیشید

افشارنادری ادامه داد: بدیهی است در اقتصاد مقاومتی، پیش از اجرای نقشه از سوی دشمنان باید تدابیری را در خصوص کاهش وابستگی به اقتصاد بیرونی، افزایش تولید ملی، رعایت الگوی مصرف، تلاش مضاعف در عرصه کار و تولید، بهره گیری از تمامی ظرفیتها و مقاومت در مقابل فشار های اقتصادی دشمنان برای دستیابی به آرمانها و حقوق مسلم مردم و پیشرفت در همه عرصه ها برای تعالی کشور اتخاذ کرد.

وی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که با پیشرفت همراه باشد؛ در این صورت توطئه ها و تحریمها نه تنها موجب شکست نمی شود، بلکه موجبات پیشرفت و قطع کامل وابستگی خواهد بود.