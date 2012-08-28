واگذاری "آشیان گستران" به "پرسپولیس" بعد از اجلاس جنبش عدم تعهد

مصطفی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سالهاست که تیم های فوتبال ورامین در سطح توابع استان تهران افتخارات بسیاری را کسب می کنند اما به دلیل کمبود سرمایه کافی، از صعود به دسته های بالاتر منصرف می شوند، در صورتی که پتانسیل جوانان ورامین بسیار بالا است.

وی سپس در خصوص شایعه عدم تشکیل تیم فوتبال پرسپولیس 15 خرداد بیان داشت: بحث عدم واگذاری تیم آشیان گستران به باشگاه پرسپولیس اشتباه محض است.

زاهدی افزود: در حال حاضر که حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان رایزنی انجام داده اند و سردار رویانیان را تشویق به این امر کرده اند، برخود واجب دانستیم که مشکلات پیش آمده را رفع کنیم.

وی ادامه داد: جلسه ای با آقای شهرابی مدیرعامل و سرمربی این تیم برگزار کردیم و مقرر شد اگر حامی مالی، آمادگی خود را اعلام کرده به عنوان اسپانسر در کنار پرسپولیس وارد شوند، اما واگذاری تیم به باشگاه پرسپولیس و تشکیل پرسپولیس 15 خرداد هرچه سریعتر انجام پذیرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در خصوص مراحل پیشرفت ثبت تیم فوتبال پرسپولیس 15 خرداد گفت: مراحل اولیه ثبت تیم صورت پذیرفته و ان شاء الله جلسه نهایی با سردار رویانیان بعد از اجلاس غیر متعهد ها انجام خواهد شد.

زاهدی با اشاره به امتیاز تیم آشیان گستران افزود: در صورت توافق نهایی که قطعا انجام خواهد شد، مردم شهرستان ورامین می توانند در لیگ دسته دوم کشور به طور حتم نماینده ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزگذشته خبری مبنی بر عدم تشکیل تیم "پرسپولیس15خرداد" منتشر شد که خبر اختصاصی خبرگزاری مهر در روز 16 مرداد 1391 با عنوان "پرسپولیس 15 خرداد ورامین" جایگزین "آشیان گستر" در لیگ دسته دوم کشور را زیر سئوال می برد که گفتگوی زاهدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین، شایعات روزهای اخیر را رد کرده و خبر خبرگزاری مهر را تأیید کرد.