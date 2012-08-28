ساخت اولین نماد سنگی کشور/ فاز اول شهرک اصناف محلات به پایان رسید

عضو شورای شهر محلات در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: سنگ این میدان به طور رایگان توسط یکی از شهروندان محلاتی به شهرداری اعطا و عملیات طراحی آن نیز مدتی پیش به وسیله پیمانکار پروژه آغاز شد.

قاسم رئیس اکبری افزود: این میدان اولین نماد سنگی کشور با ارتفاع شش متر است که در مجموع برای طراحی و نور پردازی آن بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: اصلی ترین قسمت طراحی این میدان به پایان رسیده و به احتمال قریب به یقین پروژه میدان آزادگان محلات تا پایان شهریور ماه آماده بهره برداری خواهد شد.

عملیات ساخت شهرک اصناف

عضو شورای شهر محلات در بخش دیگری از صحبت های خود به عملیات ساخت شهرک اصناف شهرستان اشاره کرد و گفت: فاز اول این پروژه در زمینی به مساحت 10 هکتار به پایان رسیده است.

وی اظهار کرد: در فاز اول این طرح با همکاری اصناف بیش از 300 شغل مزاحم از سطح شهر جمع آوری و در این شهرک ساماندهی خواهند شد.

رئیس اکبری افزود: برای جدول کشی و تکمیل فاز اول شهرک اصناف تاکنون بیش از 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

اتصال میدان بسیج به سرچشمه محلات

عضو شورای شهر محلات در بخش دیگری از صحبت های خود به دیگر اقدامات شهرداری محلات اشاره و گفت: پروژه اتصال میدان بسیج به سرچشمه محلات به طول دو کیلومتر آغاز شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به دارا بودن این طرح از ردیف اعتبارات ملی به محض تامین بودجه، ادامه کار با سرعت از سر گرفته خواهد شد.

رییس اکبری در پایان از نصب تندیس پارک کوهنورد خبر داد و گفت: تندیس و نماد این پارک نیز تا آخر شهریور ماه در این مکان نصب خواهد شد.

وی افزود: به منظور تکمیل این پارک بیش از 800 میلیون ریال هزینه شده است.