ریاست اجلاس وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به صالحی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر قائم مقام وزیرخارجه مصر به عنوان نماینده محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر در شانزدهمین اجلاس وزیران خارجه جنبش عدم تعهد ریاست این جنبش را که تا پیش از این در اختیار مصر بود به طور رسمی علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه کشورمان واگذار کرد.

ریاست سه ساله جنبش عدم تعهد نیز روز پنجشنبه طی مراسمی از سوی محمد مرسی رئیس جمهور مصر به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان واگذار می شود.

بر اساس عرف محمد کامل عمرو وزیرامورخارجه مصر باید ریاست اجلاس وزرای خارجه را به صالحی واگذار می کرد که به دلیل همراهی با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سفر چین ، قائم مقام وزیرخارجه مصر این اقدام را صورت داد.

اجلاس وزیران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امروز در تهران آغاز شده است .