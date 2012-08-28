وزیر مشاور در امور خارجی امارات وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات در راس یک هیئت از وزرات خارجه امارات دقایقی پیش به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه عدم تعهد وارد تهران شد.

شیخ سعود بن راشد المعلا، عضو شورای عالی امارات و حاکم امارت ام القوین به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد قرار است به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد وارد تهران شود.

پیش از این نیز سعید الشامی معاون وزیر خارجه در امور سازمان های بین المللی به عنوان رئیس هیات کارشناسی امارات در نشست کارشناسان عدم تعهد شرکت کرده بود.

شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد از روز یکشنبه فعالیت خود را در سطح کارشناسی در تهران آغاز کرده است .

این اجلاس از امروز به مدت دو روز در سطح وزرای خارجه برگزار می شود و روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در سطح سران خواهد بود.