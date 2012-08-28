منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در ابتدا در خصوص پیروزی این تیم برابر ملوان در انزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: همه فکر می‌کردند همزمانی آن بازی با دربی تهران باعث استقبال کم تماشاگران بشود اما ورزشگاه مملو از هواداران ملوان بود. قطعا بردن قوی انزلی مقابل تماشاگران با انگیزه‌اش بسیار ارزشمند بود.

وی دلیل موفقیت نفت در آن بازی را قطع ارتباط بین رافخواهی، نزهتی و پژمان نوری دانست و افزود: ملوان به خاطر هافبک‌ها و مهاجمان خوبی که دارد، می‌تواند برای هر تیمی دردسر ساز شود اما بازیکنان نفت با اجرای دقیق برنامه‌های تاکتیکی و خارج کردن این نفرات از بازی، شرایط لازم را جهت رسیدن به اهداف‌مان فراهم کردند.

" چه نامی می‌توان برای رویارویی ابراهیم‌‎زاده و تیم سابقش انتخاب کرد؟" سرمربی فعلی نفت تهران در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: اسم این بازی را فقط می‌توان مسابقه گذاشت. برای من مسابقه است و هرکسی باید در این بازی برای رسیدن به پیروزی تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه هرکسی با تفکر پیروزی و موفقیت به میدان می‌آید، اضافه کرد: انسان باید در سخت‌‎ترین شرایط پیروز شود. موفق بودن زمانی ارزشمندتر می‌شود که حریفان قدرتمند باشند، نه اینکه وقتی تعدادی از تیم‌ها فقط خوب هستند، شما هم خوب باشید. به من گفتند تیم نفت با این بضاعت سال پیش پنجم شد، آنجا می‌روید که تیم را چندم کنید؟ و من گفتم وقتی جایی با انرژی‌تر کار کند، خودش اقتدار است.

سرمربی فعلی تیم نفت عصر چهارشنبه باید برابر ذوب‌آهنی قرار بگیرد که سال‌ها با این تیم افتخارات بسیاری را در ایران و آسیا کسب کرد. ابراهیم‌زاده‌ در پاسخ به این پرسش که چه احساسی دارد برابر ذوب‌آهن قرار می‌گیرد؟، تاکید کرد: فقط به تیم نفت احساس دارم و دنبال موفقیت این تیم هستم.

وی اضافه کرد: احساس خاصی به ذوب‌آهن ندارم زیرا زمانی در آن تیم کار می‌کردم و امروز وظیفه‌ام تمام شده است. در آن زمان حضور در ذوب‌آهن تمام وظایفم را با تمام وجود و به نحو احسن انجام دادم و امروز در تیم نفت باید این کار را انجام دهم.

سرمربی نفت تهران در مورد اینکه شناختش از تیم و بازیکنان ذوب‌آهن، می‌تواند به موفقیت نفت در این بازی کمک کند، در پایان گفت: واقعا از ذوب‌آهن شناخت دارم و بحثی در آن نیست اما تمام بازیکنان و اعضای این تیم هم طرز تفکر من را می‌دانند.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 19 فردا چهارشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می‌شود.