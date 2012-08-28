پیام سیاه باز خسته به مخاطبانش/ جدل مولف و منتقد ناتمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «عالیجناب سیاه»؛ زندگی و خاطرات سعدی افشار از معروفترین بازیگران هنر سیاه بازی در ایران روز گذشته با حضور جمعی از منتقدان در سرای اهل قلم برگزار شد .

لاله عالم روزنامه‌نگار که کار مصاحبه با سعدی افشار و تدوین کتاب «عالیجناب سیاه» را بر عهده داشته است در این نشست در سخنانی با اشاره به کارهایی که برای انجام این گفتگوی طولانی و تدوین کتاب صورت گرفته است، گفت:‌ ابتدا چند بار از طرف ناشر با آقای افشار تماس گرفته شد تا با ما در انجام این مصاحبه و تدوین کتاب زندگی‌اش همکاری کند اما از این کار اجتناب می‌کرد و معتقد بود که او در حدی نیست که کتابی برایش نوشته شود. به هر حال بعد از مدتی راضی به این کار شد و کار مصاحبه و تدوین کتاب 1.5 سال به طول انجامید.

به گفته عالم، سعدی افشار در کتاب اخیر به بیان بخشی از خاطراتش از سال‌ها بازیگری در عرصه تئاتر و به ویژه هنر سیاه بازی پرداخته است.

در ادامه این برنامه رضا رضامندی از همبازی‌های سعدی افشار در سخنانی با مهم توصیف کردن کتاب «عالیجناب سیاه» گفت: به عقیده من حتی یک دیالوگ گرفتن از زبان سعدی افشار بسیار مشکل است. من که حدود 30 سال است روی صحنه به عنوان همکار اصلی او فعالیت می‌کنم او را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسم.

رضامندی اضافه کرد: سعدی افشار استاد مسلَم نمایش تخت حوضی است و به همین خاطر هر خطی که بتواند توانمندی‌های او را در زمینه این هنر ثبت کند برای نسل آینده مغتنم است.

وی با اشاره به اینکه سعدی افشار تحصیلات آکادمیک نداشته و تنها از طریق تجربی و علاقه خود به هنر سیاه بازی این حرفه را پیش گرفته است، گفت: هر کلامی که از زبان سعدی افشار روی صحنه بیرون می‌آید و هر حرکتی که از او می‌بینیم تفکری پشت آن خوابیده است تفکری که نه از مدرسه آمده بلکه ناشی از توانمندی‌ها و خلاقیت شخص افشار است. او در میان تمام سیاه بازهای ایرانی تنها کسی است که خود دارای سبک است.

این هنرمند عرصه سیاه بازی ادامه داد: سعدی افشار توانمندی فراوانی در بحث مخاطب شناسی دارد و در همان نگاه اول به مخاطب متوجه می‌شود که او طالب چه نوع کلامی است.

وی همچنین با اشاره به بیماری سعدی افشار در سال گذشته یادآور شد: او 4 روز در خانه افتاده بود و حتی توان بلند شدن و تماس گرفتن با من و یا دوستان دیگر برای رسیدگی به حالش را نداشت. در آن اتفاق زمانی که ماموران آتش نشانی به پشت در خانه سعدی افشار رسیدند او در واقع داشت آه آخر را می‌کشید و واقعاً اگر چند ثانیه دیرتر این اتفاق می‌افتاد ما سعدی افشار را از دست داده بودیم.

وی که خود با لاله عالم در تدوین کتاب «عالیجناب سیاه» همکاری داشته است، گفت: این کتاب برای مخاطب عمومی تدوین شده و نظر خانم عالم این بود که به روال عادی زندگی سعید افشار پرداخته شود تا بلکه با بیان خاطرات زندگی وی، تبسمی هم برای مخاطب ایجاد شود.

رضامندی همچنین از اینکه جامعه هنری و نیز مسئولان فرهنگی توجهی به مشکلات زندگی هنرمندان چیره دستی مانند سعدی افشار توجه ندارند، ابراز تاسف کرد.

در این برنامه همچنین کاظم شهبازی استاد دانشگاه و مولف چندین کتاب پژوهشی در حوزه تئاتر در سخنانی انتقادی خطاب به لاله عالم تدوینگر کتاب «عالیجناب سیاه» گفت: شما روی جلد این کتاب اسم خودتان را به عنوان نویسنده آورده‌اید در حالی که شما تنها با سعدی افشار مصاحبه کرده‌اید و در واقع این کتاب «به کوشش» شما پیدا آمده است و به نظرم ادعای بزرگی است اگر خود را نویسنده این کتاب بدانید.

شهبازی در همین رابطه کتاب «همه دوستان من» را که درباره زندگی رضا کرم رضایی نوشته شده است، مثال زد و گفت: شما در هیچ جای این کتاب نامی از نویسنده‌ای در آن نمی‌بینید با این که تدوینگر تلاش زیادی در تدوین خاطرات کرم رضایی داشته است.

شهبازی همچنین از اینکه مصاحبه کننده کتاب «عالیجناب سیاه» به مواردی مانند رقص گیلاس و رقص ماد که تخصص سعدی افشار بوده کم توجهی کرده است انتقاد کرد و گفت: در عوض ما می‌بینیم که به رقص مینیاتور که کم اهمیت تر است، زیاد پرداخته شده در حالی که تخصص و مهارت افشار در رقص گیلاس است.

لاله عالم در پاسخ به انتقادات شهبازی گفت: این کتاب بیوگرافی داستانی آقای سعدی افشار است و من توصیفات زیادی در آن به کار برده‌ام شخصاً معتقدم کاری که انجام داده‌ام کار سرهم بندی نبوده است هر چند نقد آن را می‌گذارم بر عهده مخاطبان و منتقدان عزیز.

وی افزود: من قاطعانه ادعا می کنم شما در هیچ جای دیگر نمی‌توانید نمونه این زندگینامه داستانی را پیدا کنید. من کتاب را طوری تدوین کرده‌ام که انگار تنها آقای افشار است که صحبت می‌کند و به بیان خاطرات و فراز و نشیب‌های زندگی خود می پردازد.

سپس شهبازی در واکنش به سخنان عالم ضمن تشکر از او به جهت به سخن در‌آوردن هنرمند چیره دستی مانند سعدی افشار خطاب به او (عالم) گفت: من از شما تشکر می‌کنم چون بالاخره توانسته‌ایم بعد از سالها حرف‌های استاد افشار را در کتاب شما بخوانیم و بشنویم.

این استاد دانشگاه همچنین از پایین بودن سهم تحقق و پژوهش در زمینه تئاتر انتقاد کرد.

رضامندی در جواب شهبازی در مورد تاکید لاله عالم بر رقص مینیاتور در این کتاب گفت: این به این خاطر است که آقای افشار خودش مبدع این رقص بوده و نیاز بود که به آن بیشتر پرداخته شود.

این هنرمند پیشکسوت عرصه سیاه بازی همچنین با اشاره به سطح بالای هنر سعدی افشار در عرصه سیاه بازی گفت: من شخصاً از زبان پیتر بروک پدر تئاتر جهان در پاریس شنیدم که به سعدی افشار گفت «من آرزو داشتم گروه سنتی ایران در تئاتر من در خیابان هارلم پاریس اجرای برنامه داشته باشد و امروز تو (افشار) آمدی و برنامه اجرا کردی و من به آرزوی خودم رسیدم».

در میانه این برنامه سعدی افشار خود در تماسی تلفنی با رضامندی و در حین جلسه پیامی برای حاضران فرستاد که از این قرار است: خواهش می‌کنم به این مساله توجه کنید که من 80 سال دارم و 60 سال خسته صحنه‌ام. اگر نتوانسته‌ام در این کتاب خوب صحبت کنم، آن ایرادهایی را که به من مربوط می‌شود، به من ببخشید.

این نشست در حالی برگزار شد که با وجود جذابیت موضوع و مخالف‌خوانی دعوت شدگان به این برنامه، تسلط اندک مجری برنامه در موضوع سطح کیفی این جلسه را تنزل داده بود.

توضیح اینکه در میانه این جلسه و زمانی که لاله عالم و کاظم شهبازی به صورت جدی سرگرم بحث و جدل درباره تکنیک‌های کار هنر سیاه بازی بودند مجری بدون دلیل طرف یکی از طرفین (لاله عالم) را گرفت که این موضوع تعجب و اعتراض برخی از حاضران را در پی داشت. آنها به شیوه اجرای این جلسه از سوی آسیابانی مجری کم سن و سال برنامه دیروز اعتراض داشتند.

از نکات قابل ذکر نشست دیروز حضور کمرنگ هنرمندان عرصه تئاتر در هنرهایی مانند سیاه بازی بود؛ بسیاری از صندلی‌های سرای اهل قلم همانند دیگر نشست‌های آن خالی بود.