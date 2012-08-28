65 پروژه عمرانی و رفاهی تا پایان هفته دولت در دیواندره به بهره برداری می رسد

سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای افتتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت، اظهار داشت: طی هفته دولت در سطح شهرستان دیواندره 65 طرح عمرانی و رفاهی با اعتباری بالغ بر 88 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی با تاکید بر عدم افتتاح طرهای نیمه تمام در این شهرستان و نظارت های بیشتر مدیران در این بخش افزود: در برنامه های امسال سعی شده است هیچ یک از پروژه های افتتاحی مشکلی در زمینه بهره برداری نداشته باشند و کلیه پروژه ها به صورت تمام و کمال آماده بهره برداری هستند.

فرماندار دیواندره ادامه داد: بهره برداری از 23 سد رسوب گیر آبخیزداری و 40 هکتار طرح آبیاری تحت فشار در 18 روستا از توبع شهرستان دیواندره از مهمترین پروژه های افتتاحی در هفته دولت است.

نقشبندی یادآور شد: افتتاح دو مرغداری 20 هزار قطعه ای و گازرسانی به هشت روستا از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در هفته دولت سال جاری است.

وی در پایان افزود: افتتاح پروژه های مختلف در شهرستان دیواندره از ابتدای هفته دولت آغاز شده است و این برنامه ها تا پایان هفته دولت ادامه دارد.