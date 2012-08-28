جذب سرمایه برای زیر ساخت های آذربایجان شرقی همت همگانی می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضابیگی امروز سه‌شنبه در جلسه هماهنگی چهارمین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی، برگزاری موفق این همایش را مستلزم همت همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های زیربنایی دانست و افزود: باید در این راستا از ظرفیت نمایندگان مجلس نیز استفاده شود و اهمیت موضوع به نحوی برای آنان تبیین شود که افق دید بالاتری به مسائل حوزه خود داشته و روابط خود با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی را بر این اساس تنظیم کنند.



علیرضابیگی زمینه برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را مناسب توصیف و تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری را مشخص و بستر لازم برای اجرایی شدن آنها را فراهم کنند.



وی افزود: بطور قطع مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، میزان موفقیت آنها در جذب سرمایه و تسهیل روند سرمایه‌گذاری است.



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از سرمایه ایرانی، اظهار داشت: در تبعیت از تاکیدات معظم له، اراده دولت و ملت نیز در موضوع سرمایه‌گذاری متمرکز شده است.



وی از ستاد سرمایه‌گذاری استان خواست زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف با ظرفیت‌های استان آذربایجان شرقی قبل از برگزاری چهارمین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را فراهم و از ظرفیت های جغرافیایی استان به ویژه منطقه آزاد ارس نهایت بهره برداری را بکنند.



علیرضابیگی با اشاره به نقش مهم منطقه آزاد ارس در جذب سرمایه‌گذاری در استان گفت: منطقه آزاد ارس شرایط به مراتب بهتری نسبت به سال قبل دارد و قطعا امکان توفیق بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت ضمن این که از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی هم نباید غفلت شود.



استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره مناطق زلزله زده استان و امکان تبدیل آنها به سکوی پرش عمران و آبادانی افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه به ویژه در بخش معدن و گردشگری می‌تواند گام مهمی برای دستیابی به این سکوی پرش باشد و نباید این طور تلقی شود که این منطقه یک منطقه بحرانی است و نمی‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد.



وی تاکید کرد: باید یک بازتعریف جدید از منطقه ارسباران مبتنی بر قابلیت‌های بالای این منطقه صورت گیرد و در چهارمین همایش سرمایه‌گذاری نیز توجه ویژه به این قابلیت‌ها مد نظر خواهد بود.



علیرضابیگی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تصریح کرد: با توجه به سیاست دولت در توسعه بخش کشاورزی و ارائه تسهیلات مناسب در این خصوص، لازم است که پروژه‌های کشاورزی مشخص که متضمن سود و منفعت برای سرمایه‌گذاران باشد تعریف و در همایش چهارم معرفی شود.