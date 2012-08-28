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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۵۷

عامری خبر داد:

تحقق صد در صد مصوبات سفرهای دولت در بخش دامپزشکی استان سمنان

تحقق صد در صد مصوبات سفرهای دولت در بخش دامپزشکی استان سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از تحقق صد در صدی مصوبات و خدمات دولت مهر در بخش دامپزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل دامپزشکی استان سمنان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی گفت: آگاهی مردم از خدمات صورت گرفته توسط دولتمردان آنها را در برابر تهدیدها و تحریم ها مقاوم کرده و بی شک نقشی موثر در همکاری و همدلی آنها با مسئولان نظام خواهد داشت.

وی افزود: همراهى ملت با دولت و پشتیبانى آحاد ملت از آن، از عوامل ثبات و اقتدار نظام است و این رابطه، تا هنگامى که دولت یک دولت ارزشى و خدمتگزار باشد، پایدار خواهد بود.

مدیرکل دامپزشکی سمنان با بیان اینکه احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی از جمله مصوبات دور اول سفر استانی دولت در استان سمنان است، گفت: در دور دوم سفر نیز چهار دستگاه خودرو و دو دستگاه پست قرنطینه سیار از محل اعتبارات ملی توسط سازمان دامپزشکی خریداری و تحویل استان سمنان شده است.

وی گفت: برای اجرای این مصوبات شش میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

عامری در پایان خاطر نشان کرد: هفته دولت، هفته سپاس و قدردانى از دولتى است که هدفش اجراى حدود الهى و احکام آسمانى اسلام و ایجاد جامعه اى سرشار از عدالت، نظم و امنیت است.

کد مطلب 1682572

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