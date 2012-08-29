آخرین اخبار از طرح هبه/ انبار خاوران پر شد

حسین زارع صفت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از اقلام غیر ضروری و مازاد شهروندان برای عده دیگری از شهروندان ضروری محسوب می شود، گفت: خیلی از وسایلی که تا چندی قبل شهروندان تهرانی بعنوان کالای زائد سر معابر می گذاشتند یا مدتها در گوشه انبار خانه می ماند اکنون در قالب طرح هبه توسط شهرداری تهران جمع آوری، بازسازی و اهدا می شود.

وی افزود: درحال حاضر 22 دستگاه ماشین جهت جمع آوری اقلام به خدمت گرفته شده که در مواقع ضروری به 27 دستگاه نیز افزایش می یابد. همچنین اقلامی که مورد بازسازی قرار می گیرد و یا به نوعی بدون بازسازی امکان استفاده مجدد را دارد در اختیار خیریه ها قرار می گیرد تا از طریق نواحی، شورایاری، معتمدین محلی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی به خانواده های تحت پوشش که شناسایی شده اند اهدا شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران افزود: اقلام بازسازی شده هبه نظیر چرخ گوشت، اجاق گاز، یخچال، ماشین لباسشویی و... بصورت وکیوم شده تحویل شهروندان می شود. البته این را هم باید گفت که تفکیک اقلام هبه در چند سطح صورت می گیرد بطوریکه اجناس برقی، فلزی، چوبی، پلاستیکی و... تفکیک و جدا از هم در اختیار پیمانکاران تخصصی قرار گرفته تا اقدامات لازم جهت تعمیر و بازسازی انجام شود.