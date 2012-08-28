علا الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: بدون تردید برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در جمهوری اسلامی و انتقال ریاست این اجلاس به ایران موفقیت بزرگ برای ایران و شکستی برای آمریکا و غرب بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی طی 3 سال آینده باید از فرصت طلایی ریاست اجلاس برای حل بحران های منطقه ای استفاده کند، ادامه داد: در آغاز ریاست ایران بر اجلاس غیر متعهد ها باید حل بحران سوریه در دستور کار اجلاس عدم تعهد قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس دوستان سوریه در ایران و علاقه مندی مصر به عنوان ریاست قبلی اجلاس به حل بحران سوریه تاکید کرد ایران خواستار تشکیل گروه تماس متشکل از کشورهای ایران به عنوان ریاست فعلی اجلاس، مصر به عنوان ریاست قبلی و ونزوئلا به عنوان ریاست بعدی اجلاس و کشورهای همسایه سوریه که عضو جنبش عدم تعهد هستند برای حل بحران سوریه است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: کمیسیون امنیت ملی همچنین در حال رایزنی برای برگزاری اجلاس پارلمان های دوست سوریه برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه است.

وی ادامه داد: اجلاس عدم تعهد فرصت خوبی است که جدای از بحث های متداول، تحرک میدانی و ابتکار عمل ایران به عنوان ریاست جنبش در زمینه حل و فصل بحران های منطقه ای به عنوان یکی از اهداف تشکیل این جنبش در راستای حل بحران سوریه افزایش یابد.

بروجردی در پایان ریاست 3 ساله ایران بر اجلاس عدم تعهد را فرصت طلایی برای حل و فصل بحران های منطقه ای خواند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهرعلاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همراه با هیئتی از نمایندگان درهفته جاری در سفر به سوریه با بشار اسد رئیس جمهور، فاروق الشرع معاون وی و تعدادی از وزیران سوری دیدار کرد.

وی در پایان این سفر با بیان اینکه برخلاف تبلیغات وضعیت سوریه بسیار آرام بود گفت: به نظر می رسد حجم گسترده ای از تبلیغات منفی علیه دولت سوریه را آمریکایی ها و هم پیمانان منطقه ای آنها طراحی و تلاش دارند این موضوع را به افکار عمومی جهانی تزریق کنند.

بروجردی با تاکید بر اینکه دولت سوریه هم اکنون کنترل مناطق بحرانی مانند حلب را به دست گرفته است، گفت: طراحی صورت گرفته برای تغییر ساختار سیاسی سوریه از نظر نظامی عملا امروز شکست خورده است.

