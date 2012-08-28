101 طرح مخابراتی در خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بجنورد صبح سه شنبه در مراسم افتتاح 101 طرح مخابراتی استان گفت: خدمات ارائه شده در دولتهای نهم و دهم نسبت به دولتهای پیشین رشد چشمگیری داشته و در واقع با دولتهای قبلی قابل مقایسه نیست.
حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی با بیان اینکه در حال حاضر اقتدار نظام جمهوری اسلامی در دنیا ثابت شده است، افزود: ملت و دولت جمهوری اسلامی سعی میکند از طریق تدین، تمدنی ماندگار ایجاد کند.
وی اظهار داشت: ماندگاری تمدن در گرو الگو بودن برای جهانیان است و نظام جمهوری اسلامی نیز باید تلاش کند الگوی مناسبی از پیشرفت توامان مادی و معنوی را به دنیا معرفی کند.
حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به الگوی دولتهای نهم و دهم و اجرای برخی برنامههای کاربردی مانند سفرهای استانی، ارتباط مداوم با مردم و ... بر ادامه این فعالیتها در دولتهای بعدی تاکید کرد و افزود: باید برنامههای تاثیرگذار دولت تداوم داشته و مدیریت افراد در دورههای بعدی مبتنی بر مدیریتی ریلی و برنامه ریزی شده باشد.
وی مدیران و مسئولان دولتی را به تلاش و خدمت تا آخرین روز عمر دولت دهم دعوت کرد و اظهار داشت: مسئولان تلاش خود را همانند روز نخست قبول مسئولیت ادامه داده و تا آخرین لحظه نیز توفیق خدمت به مردم را از دست ندهند.
در ادامه مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان شمالی عنوان کرد: در ششمین روز از هفته دولت 101 طرح مخابراتی با اعتبار 231 میلیارد و 976 میلیون ریال در نقاط مختلف استان به بهره برداری میرسد.
محمد سالاری افتتاح 24 پروژه نصب و توسعه مراکز تلفن ثابت و کافو نوری با میزان سرمایه گذاری 142 میلیارد و 752 میلیون ریال، بهره برداری از 7 طرح نصب و راه اندازی پورتهای پر سرعت دیتا با اعتبار 2 میلیارد و 544 میلیون ریال، بهره برداری از 5 طرح سیستمهای انتقال بین شهری با اعتبار 250 میلیون ریال و افتتاح 8 طرح سیستمهای انتقال پرظرفیت بین شهری با اعتبار 2 میلیارد و 400 میلیون ریال را از جمله برنامههای ششمین روز از هفته دولت ذکر کرد.
وی افزود: همچنین در این روز 2 طرح سیستمهای رادیویی بین شهری با اعتبار 600 میلیون ریال، 49 سایت BTS موبایل با اعتبار 73 میلیارد و 500 میلیون ریال و 5 طرح اجرای شبکه کابل فیبر نوری با اعتبار 9 میلیارد و 930 میلیون ریال به بهره برداری میرسد.
سالاری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 99.9 درصد جمعیت استان از امکانات مخابراتی برخوردار هستند، اظهار داشت: هم اکنون 100 درصد جمعیت شهری و 99.8 درصد جمعیت روستایی استان از امکانات مخابراتی بهرهمند هستند.
وی افزود: در حالی که هم اکنون 267 سایت BTS دراستان وجود دارد، این تعداد در ابتدای دولت نهم تنها 37 سایت BTS بود.
مدیرعامل مخابرات خراسان شمالی در پایان ضریب نفوذ تلفن همراه در استان را 39.92 درصد و ضریب نفوذ تلفن ثابت را 26.3 درصد عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر در خراسان شمالی 430 هزار مشترک تلفن همراه، 230 هزار مشترک تلفن ثابت و 260 هزار کاربر اینترنت وجود دارد.
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