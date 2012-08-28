مردم به ناکارآمدی بازیکنان میلیاردی رای دادند/ نقش همسر در شکست تیم!

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب نود نیز اکثر زمان خود را به اتفاقات هفتاد و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس اختصاص و سوال نظرسنجی اش را با این مضمون که " به نظر شما عامل جذاب نشدن دربی تهران کدام یک از گزینه های زیر است؟" طراحی کرده بود که از بین گزینه های بازیکنان، مربیان و تماشاگران، بیش از 70 درصد شرکت کنندگان، بازیکنان را به عنوان عامل جذاب نشدن این بازی انتخاب کردند. تماشاگران 17 و مربیان 13 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

این مهر تایید در شرایطی بر عملکرد ضعیف و دور از انتظار بازیکنان میلیاردی دو تیم استقلال و پرسپولیس زده شد که طی روزهای گذشته برخی بازیکنان این دو تیم در راستای تحریم رسانه‌ها از انجام مصاحبه با خبرنگاران خودداری کردند تا شاید حرف نزدن با رسانه ها مقداری از بار حاشیه های پرتعداد آنها را بکاهد و این فرصت را در اختیارشان قرار دهد تا کمی هم به مسائل فنی و ارتقای سطح کیفی شان فکر کنند!

یکی از بخش های جذاب و تاثیرگذار برنامه 90 حضور محمدحسین میثاقی گزارشگر این برنامه در میان زلزله زدگان آذربایجان در زمان پخش دربی تهران بود که سعی کرده بود با مردم داغدیده این منطقه در مورد فوتبال و اتفاقات این بازی گفتگو کند. اما نکته جالب این بود که برخی از مصاحبه شوندگان مایل بودند بازی تراکتورسازی را تماشا کنند تا دیدار استقلال و پرسپولیس را.

بررسی اتفاقات روی داده در دربی هفتاد و پنجم استقلال و پرسپولیس از بخش های دیگر برنامه دوشنبه شب عادل فردوسی پور بود که مسائل داوری آن با حضور خداداد افشاریان مورد بررسی قرار گرفت. این کارشناس داوری صحنه ای که جواد نکونام پیراهن محسن بنگر را پاره کرده بود پنالتی اعلام کرد و در نگرفتن این ضربه محسن ترکی را مقصر معرفی کرد.

ضمن اینکه محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز روی خط تلفنی آمد و به دفاع از هواداران این تیم پرداخت و نسبت به محرومیت هایی که برای آنها در نظر گرفته می شود انتقاد کرد. رویانیان حتی پیشنهاد داد اگر قرار است با هواداران پرسپولیس اینگونه رفتار شود، آنها را تا پایان فصل از حضور در ورزشگاه ها محروم کنند.

عادل فردوسی پور که بخش نود درجه را به عنوان یکی از بخش های ثابت برنامه اش برای کنایه زدن به بازیکنان و مسئولان و مربیان انتخاب کرده است، در این بخش نیز به برخی اتفاقات هفته گذشته اشاره کرد. ضمن اینکه به حضور احسان حدادی در لیگ الماس و تاثیر حضورش در پرسپولیس و کسب عنوان یکی مانده به آخر این لیگ نیز اشاره کرد. او همچنین زمانی که جایگاه پرسپولیس در رده پانزدهم جدول رده بندی را بررسی می کرد به جایگاه رئال مادرید هم اشاره کرد و گفت که رئال هم پانزدهم است!

در یکی از بخش های برنامه نود که به بررسی اتفاقات بازیهای هفته ششم اختصاص داشت، به بلیت فروشی دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز پرداخته شد که طی آن بلیت این مسابقه که در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، برای هواداران اصفهانی 3 هزار تومان بود و برای هواداران تبریزی 5 هزار تومان! البته رئیس هیات فوتبال استان اصفهان در این مورد توضیح داد که جایگاه هواداران تبریزی مجهزتر است و به همین خاطر قیمت بلیت های آنها بالاتر است.

اکبر میثاقیان سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان هم که همواره طنز را چاشنی مصاحبه هایش می کند در پاسخ به این پرسش که چرا در دیدار برابر سایپا پیراهن همیشگی مشکی رنگش را برتن نکرده بود گفت: باید از این به بعد همان پیراهن مشکی را برتن کنم. تقصیر همسرم بود که گفت این پیراهن را بپوش. باید از پیراهن را پاره کنم و بیندازم دور!