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۷ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۹

سجادی به مهر خبر داد:

تجهیز 1.2 میلیون هکتار اراضی زراعی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار

تجهیز 1.2 میلیون هکتار اراضی زراعی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار

کرج - خبرگزاری مهر: معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری در حدود 410 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شده‌اند و در مجموع این شاخص تاکنون به عدد یک میلیون و 200 هزار هکتار رسیدهاست.

سید رحیم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق، ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی را یکی از برنامه های اصلی این معاونت برشمرد و افزود: در همین راستا  پیش بینی شده است که سه و نیم میلیون تن فرآوری محصولات کشاورزی را داشته باشیم .

به گفته وی تا پایان تیرماه سال جاری مقدار محصولات فرآوری شده در بخش کشاورزی در حدود 6/3میلیون تن بود که نسبت به برنامه های پیش بینی شده در حدود 103 درصد پیشرفت داشته است.

این مسئول در خصوص تسهیلات ارائه شده برای طرح های حوزه توسعه کشاورزی نیز اظهار داشت: تاکنون 771 میلیارد تومان در قالب 1033 طرح به بانک معرفی شده است که 228 میلیون تومان از آن هم تصویب و در مرحله عملیاتی شدن قرار دارد.

تعدد افتتاح پروژههای حوزهکشاورزی در هفته دولت

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه‌های این معاونت در هفته دولت گفت: در حدود 74 درصد از پروژه‌هایی که در هفته دولت افتتاح خواهند شد مربوط به حوزه کشاورزی  و آب و خاک است.

سجادی اضافه کرد: این مقدار در حدود دو هزار و 670 پروژه قابل بهره برداری را شامل می‌شود.

کد مطلب 1682582

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