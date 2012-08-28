4000 نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم در کردستان ثبت نام کردند

حجت الاسلام محمود یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ثبت نام متقاضیان شرکت‌ کننده در این طرح به صورت لحظه ‌ای از طریق سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه امکان پذیر است.

وی بیان کرد: دفترچه‌ هایی برای ارزیابی روند برگزاری در سطح استان پیش بینی شده است و این اداره کل به صورت متمرکز ارزیابی ها را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به آماده سازی نزدیک به 100 مسجد و هشت بقعه برای اجرای این طرح اعلام کرد: بنابر پیش بینی های ابتدایی به نظر می رسد گروه سنی زیر ۱۲ سال بیشترین استقبال را از این طرح داشته باشند اما آمار‌ها خلاف آن را ثابت کرد.

حجت الاسلام یوسفی عنوان کرد: البته تعدد طرح هایی که توسط نهاد‌ها و مجموعه های مختلف برای تربیت حفاظ از این گروه سنی وجود دارد در بروز چنین شرایطی تاثیر قطعی داشته است.

وی با بیان این مطلب که اغلب شهرستان ها سهمیه اعلام شده در اجرای این طرح را تکمیل کرده اند، افزود: تقریبا در اکثر شهرستان ها نزدیک به ۸۰ درصد از سهیمه ها تکمیل شده است و حتی در شهرستان هایی همچون سنندج و سقز ظرفیت بیش از 100 درصد تکمیل شده و بالغ بر آن از متقاضیان ثبت ‌نام می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: آمار تفکیک شده ثبت نامی های دوره حفظ قرآن کریم در شهرستان های استان شامل بانه 300 نفر، بیجار 570 نفر، سقز هزار و 65 نفر، سنندج هزار و 10 نفر، قروه 650 نفر و مریوان 450 نفر است.