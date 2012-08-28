به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی یدی همدانی در این باره اظهارداشت: با توجه به قابل دید بودن رنگ قرمز از نقاط دور و نیز تمایز رنگ اتوبوس ها به عنوان یک خودروی عمومی در شهر، به تدریج تمامی اتوبوس های شهر قزوین به رنگ قرمز درمی آید.

وی یادآورشد: در ایران استانداردی برای رنگ اتوبوس ها وجود ندارد و رنگ های مختلفی برای شبکه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است، اما بر اساس بررسی های انجام شده در کشور هایی که شبکه حمل و نقل عمومی پیشرویی نیز دارند، اتوبوس ها به رنگ قرمز هستند چرا که این رنگ از هر نقطه ای قابل دیدن و متمایز با رنگ خودرو های دیگر است.

همدانی با بیان این که تغییر رنگ اتوبوس های شهر قزوین به رنگ قرمز به تدریج صورت خواهد گرفت، افزود: این تغییر رنگ توسط هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین به تصویب رسیده است و اجرای این طرح از اتوبوس های بازسازی شده آغاز می شود.

وی با اشاره به این که قزوین اولین شهر در کشور است که تمام اتوبوس های آن به رنگ قرمز در می آید، عنوان کرد: البته در تهران و کلان شهرها برای خطوط سریع السیر و BRT این رنگ در نظر گرفته شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با تاکید بر این که رنگ قرمز شبکه حمل و نقل عمومی هیچ گونه منافاتی با تاریخی بودن شهر قزوین ندارد، بیان کرد: بسیاری از شهرهای تاریخی جهان که از نظر هویتی و تاریخی پیشینه زیادی دارند، رنگ اتوبوس های خود را به رنگ قرمز در آورده اند چرا که این رنگ علاوه بر نقاط مثبت ذکر شده، شادابی منظر شهری را نیز به دنبال دارد.